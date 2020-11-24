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偷自行車的人（六）

陸蔚青

他與兒子在許多問題上有分歧，但在傳統的養兒防老上，他們有相同的觀念，這是濤爺最為欣慰的地方。

是的，他與兒子有許多分歧。對孫子的態度，是他與兒子最大的分歧，這一家最大的分歧，他們有著永不調合的問題。面對小濤、面對輟學，他堅持認為，兒子的方法是錯誤的，他也沒有像兒子那樣毫無理智地堅持小濤是一個可造之材。相反，憑多年教師的直覺，他承認孫子是一個智力平平的孩子。在他教孫子數學的時候，他能體會到這一點。聰明孩子和資質平平的孩子眼神是不一樣的，小濤望著數學的眼神裡，充滿了迷茫和空洞。

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濤哥沿著紐曼街一直向前走，走到劉翔的店門前。他站在門前，踮腳向裡面望，看見劉翔坐在搖椅上，兩眼望著前方。濤哥知道，那裡擺著一台電視機。

濤哥還沒下決心去溫哥華時，對蒙特婁還有熱情，人對一座城市的感情是奇怪的，就像對一個人一樣，如果緣分消失了，就會厭倦。濤哥想起剛落地的時候，那時他感到這裡很美，但生存的壓力比優美風景更有力量。

後來他決心去溫哥華，對生存的夢想戰勝了風景的優美。那時他並沒想到小濤的感受，或者他比自己更愛這座城市。

他站在那裡待了一會，猶豫著是否進去。這時有個牽著黃狗的西人走過來，把狗拴在門外，推門進去，劉翔站起來。濤哥就轉身向前走，他覺得，如果進去，是為難自己。

這條熟悉的街道，他走過好幾年。已是深秋，樹葉搖落，樹葉一半在樹上、一半在地上。天地一片，色彩斑斕，濤哥卻無心觀看。（六）

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