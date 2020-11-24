趙梅英／圖

老太太普通話說得不好，心腸卻善：「你的房租都付過啦！我先給你留著嘍。」

兩個星期後，她提著箱子回去時，老太太說：「我知道你會回來的啦！」

還是老人家閱歷廣。她哪兒想到帶帶孩子、做做家務的住家保母也不好當，男主人對她還不錯，女主人既要她幹活，又像防賊一樣防著她，怕她偷懶、怕她偷吃、怕她偷東西、怕她跟男主人偷情。

「我不幹了！」當女主人又一次指桑罵槐時，她扯下圍裙扔在地上，收拾好自己的東西，頭也不回走了。男主人追出來，把這幾天的工錢塞給她。

想來想去，她也沒去餐館洗碗。她八、九歲起在家洗碗，洗到現在也沒洗出個花樣來。在餐館洗十年，照樣沒技術，不如找個能學點東西的工作。

她找了一份做清潔的工作。她看這裡街頭收垃圾的工人都開大卡車，不像國內的清潔工只有一條大掃帚、一輛兩輪拖車，在這裡當清潔工，應該比當洗碗工高級。

事情哪有那麼簡單。第一天華人 老闆給了她兩個大桶，一個桶裡是一個拖布，另一個桶裡是各種藥水瓶和一捲大塑料袋。老闆簡單交代了一下，就讓她開始幹活，根本沒有什麼正規培訓。

她要做一個社區好幾個酒吧和俱樂部的清潔。她對英文「衛生間」一詞不熟悉，進到裡面，走廊曲裡拐彎，不是沒看見這個衛生間，就是忘了那個衛生間，或者忘了藥水是幹什麼用的，趕快打手機 問老闆，結結巴巴念著瓶上的英文字母 。

就這樣，頭幾個禮拜，每天早上四點開始幹活，四個小時的活兒往往要花七、八小時才能完成。她怕老闆嫌她慢，一進去就拎著兩只桶一溜小跑，這個衛生間做完，趕緊跑到下個衛生間，沒有哪天衣服不被汗濕透。

一個月試用期滿了，她熟悉了工作，雖然技術上要求不高，但是強度大，一天做下來很累人。她也明白，老闆說工作四小時，並不意味著是四小時的工作量，而是只付四小時的工資。

「陳老闆，剛來時你說試用期十塊一小時。現在試用期滿了，我不用你幫我了，可以獨立工作，你準備給我多少錢一天？」老闆裝糊塗不提，她可得問清楚。

「你個小赤佬，你到這裡來，我能給你一口飯吃，你就知足吧！」老闆是上海人，乜斜著眼睛，滿臉不屑，「一天四十塊，要幹你就幹，不幹就不幹……像你這種人，還能找什麼樣的工作？」

她一直沒吭聲，等他說完了，盡量不動聲色地說：「我覺得我的工作至少值十二塊一小時。你給我的活兒，幹得再快也不可能四小時完成，四個小時你應該付給我五十塊。

「要是你覺得我幹得不值五十元，明天你也不用來接我。」她說完下車摔門走了。工作地點太遠，老闆每天接送她一起上下班。

第二天早上，老闆在外面打電話：「走啦，幹活啦！」

她早起來等著了，但還是先問：「多少錢？」

「五十嘛，給你五十塊一天。」老闆嗔道，「你這個人還真是錢比命大。」

她鎖門下樓，心想，不知誰錢比命大。

她就這樣開始了打工生涯。後來她換過幾次工作，都是當清潔工，老闆們給的最少是十四元一小時，當然，工作量也是可觀的。

在家待一天是一天，出門賺錢也是一天，幹麼不去賺錢？再累再苦，只要結結實實睡一覺，第二天便恢復了元氣，又有了力氣。最忙的時候，她一天打三份工，凌晨三點做酒吧清潔、下午五點以後做辦公室清潔，中間幾個小時她不甘心閒著，又找了一份有活才去做的零散工。全年無休，不是在上班，就是在上班的路上。

一幹就是兩年。

3

大清早，她在廚房忙著。丫丫、妞妞和小帥，三個人吃三種早餐，中式的、西式的、不中不西的，她三頭六臂地在灶前操作著。早餐端到桌子上，她著手準備妞妞的學校午餐，把晚上要吃的肉切好、醃好。下午幹完活回來，只要去菜園子揪一把青菜，兩個菜下鍋一炒，很快能吃上晚飯。

她的菜園子在後院，面積不大，菜種了不少，瓜類、葉類都有。外圍種了一圈花，花朵大大團團的，開起來像她一樣轟轟烈烈。

可費了她不少力氣，周末的大部分時間都耗在菜園裡了。澆水、除草、漚肥、殺蟲，一點都不輕鬆，好像又打了一份工。（三）