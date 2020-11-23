「小學生就該是小學生的樣子，該玩就玩、該瘋就瘋。喜歡女生這種無聊的事，該是中學生和大學生才幹的。」

他的話激怒了周純。周純朝他嚷道：「我沒有喜歡她，也不是她的跟班。我就想多一個朋友，不行嗎？」

「難道我和小阿羊不是你的朋友？」

「這是兩碼事。」

「她那種人不會真心拿你當朋友，我們老西街的哥兒們也不該和那種人交朋友。」

「老西街的人就該低人一等？」

「誰都不該低人一等，但是得找準自己的位置。」

「什麼叫找準自己的位置？你那是自卑，不敢跟比自己強的人交朋友。」

「笑話，她哪比我強了？」

「哪兒都比你強。」

許逸把剛吃了一半的冰淇淋扔地上，很沒面子地指著周純：「周純，從今天起，我們不再是朋友了。」

「我沒你這樣的朋友。」周純也不甘示弱。

我感到左右為難，說許逸也不是、勸周純也不是。許逸說的沒錯，而且句句是我的心聲。可周純說的也挺在理，言中了我們內心不為人知的隱祕痛楚。

許逸氣沖沖地扔下我們，一個人走了。我想對周純說點什麼，最好是交心體己的話，像以前一樣，但我什麼也說不出來。過了好久，我才沒頭沒腦地說：「晚上我們去雷射廳吧！叫上許逸，到時候什麼事都過去了。」

「這回過不去了，小阿羊。」周純搖了搖頭，「謝謝你的好意。」

「大家都是從小玩到大的好哥兒們，有什麼過不去的？」

「你是個好哥兒們，但許逸不是。」周純說，「對了，等會兒我還要陪邱黎明去新華書店 ，先不和你說了。」

不等我說話，周純也走了，就剩我自己站在原地。（八）