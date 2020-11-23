我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

九月影院（八）

羊亭

「小學生就該是小學生的樣子，該玩就玩、該瘋就瘋。喜歡女生這種無聊的事，該是中學生和大學生才幹的。」

他的話激怒了周純。周純朝他嚷道：「我沒有喜歡她，也不是她的跟班。我就想多一個朋友，不行嗎？」

「難道我和小阿羊不是你的朋友？」

「這是兩碼事。」

「她那種人不會真心拿你當朋友，我們老西街的哥兒們也不該和那種人交朋友。」

「老西街的人就該低人一等？」

「誰都不該低人一等，但是得找準自己的位置。」

「什麼叫找準自己的位置？你那是自卑，不敢跟比自己強的人交朋友。」

「笑話，她哪比我強了？」

「哪兒都比你強。」

許逸把剛吃了一半的冰淇淋扔地上，很沒面子地指著周純：「周純，從今天起，我們不再是朋友了。」

「我沒你這樣的朋友。」周純也不甘示弱。

我感到左右為難，說許逸也不是、勸周純也不是。許逸說的沒錯，而且句句是我的心聲。可周純說的也挺在理，言中了我們內心不為人知的隱祕痛楚。

許逸氣沖沖地扔下我們，一個人走了。我想對周純說點什麼，最好是交心體己的話，像以前一樣，但我什麼也說不出來。過了好久，我才沒頭沒腦地說：「晚上我們去雷射廳吧！叫上許逸，到時候什麼事都過去了。」

「這回過不去了，小阿羊。」周純搖了搖頭，「謝謝你的好意。」

「大家都是從小玩到大的好哥兒們，有什麼過不去的？」

「你是個好哥兒們，但許逸不是。」周純說，「對了，等會兒我還要陪邱黎明去新華書店，先不和你說了。」

不等我說話，周純也走了，就剩我自己站在原地。（八）

書店

上一則

日裔雕塑家野口勇 作品首獲白宮收藏

下一則

疫情中的感恩節

延伸閱讀

九月影院（一）

九月影院（一）
葛謨鬆口：紐約市外感染率低於2% 地區電影院可重開

葛謨鬆口：紐約市外感染率低於2% 地區電影院可重開
亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院

亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院
紐約影院處危急存亡之秋 全球影院聯盟請求葛謨重開

紐約影院處危急存亡之秋 全球影院聯盟請求葛謨重開

熱門新聞

黛安 ∕圖

混血兒的迷思（上）

2020-11-22 02:02

髮式大驚奇

2020-11-15 02:02
黛安 ∕圖

退休的圍城

2020-11-19 02:20

臨老學吃飯

2020-11-17 02:00

北京烤鴨與香港燒鴨

2020-11-15 02:01
Hanna Chen ∕圖

隱形戒指

2020-11-18 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友