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偷自行車的人（五）

陸蔚青

濤爺在家鄉盤桓多日，一直到雅迪娜要開學了，不回不行了。房子也過了戶，跟賣家說好了日期，就這麼走了。濤爺在七十六歲那年把老根拔斷，做了新移民

濤爺也想過，搬出來自己過日子。開始住在一起時，想著可以發揮餘熱，自己能做飯、能打掃衛生、能管家務，讓兒子、兒媳去工作賺錢，自己做個好後勤。

濤爺做一手好吃的紅燜羊肉，每次做的時候樓道飄香。隔壁的洋鬼子就站在樓道口，不停地吸鼻子。開始濤爺以為他是饞，後來才知道他嫌味道太難聞，他還沒有聞慣西北地區的香辛辣味道。對他們的味道，比如奶酪、咖哩，濤爺也聞不慣。開始洋鬼子見面還笑一下，哈囉一下，後來因為味道，居然生分了，大家都板著臉。

濤爺這一生做紅燜羊肉，人們從來都是說好吃，聞著都饞。但洋鬼子不一樣，他們居然不喜歡。他也不能理解，有的時候他會開一下門，屋裡做菜，油煙大，冬天開窗又冷。

放放味。他說，把一只鞋放在門縫處，把門擋住。

有一天，他又放味道，結果隔壁的洋鬼子手裡拿一瓶空氣清新劑，正在樓道裡，看見他開了門，就朝著他家的方向噴。他也很生氣，他把門開得更大一些，把一堆冬天的棉鞋都踢過去。

現在濤哥決定去溫哥華，濤哥說讓他們先去多倫多住一陣子。濤爺本不想去，他在那裡住不慣，那個西人女婿說什麼他聽不懂。他又很少去，每次去只住三兩天。有一次住了一周，女婿就不理睬他們，總是跟女兒說相同的一句話。

後來聽隔壁中國人說，女婿不明白他們為什麼還不走。濤爺覺得屈辱，但他把這個歸結到兒子和女兒就是不一樣上。他馬上打電話給兒子，讓他過來接他們走。（五）

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