趙梅英／圖

有一次丈夫一夜未歸，她大清早去地下賭局把他揪出來，拉著他去民政局離了婚。

她受到生活的第一次打擊。趕上醫療市場的管理日趨嚴格，導致醫藥公司關閉。她整天心裡鬱悶悶、亂糟糟，幼兒園也無心經營，感覺日子有點過不下去了。

就在這時，她的一位女鄰居從國外回來，帶回最新款筆記電腦和手機，一下給家裡大人、孩子發了幾十個紅包，鼓鼓囊囊的。嘩！好有錢啊！

「你在那邊幹什麼工作？」她對那些發亮的電子產品愛不釋目，果然跟這邊不一樣。緻密光滑的金屬外殼閃著文明社會的光澤，跟她現在的生活是兩個世界。

女鄰居回答說，在快餐店包裝炸雞。她原以為，女鄰居一定做著文明社會的高端工作，鬧了半天，是在餐館，而且還不是當廚師，只是打包炸雞。這種工作難道她不能做嗎？莫說打包，就是讓她宰雞、切雞、炸雞，哪怕是養雞，又有什麼難的！她個頭更高、胳膊更有力氣，女鄰居能幹的，，她有什麼不能幹的！

她動了出國的念頭。世界這麼大，憑什麼她要一輩子待在一個地方，過著一成不變的日子？但是去哪裡呢？怎麼去呢？像她這樣一無海外親屬、二不懂英文的女人，怎麼在國外立足？

丫丫的爺爺、奶奶是上海人，有親戚在美國 。雖然她現在離了婚，公婆還把她當自己家人。聽說她想出國，公婆把親戚介紹給她去投奔。

她三下五除二申請了護照，辦了商務簽證 。銀行她的名下有大額存款，簽證順利。

2

「這裡的炒麵怎麼樣，哈尼？」她問小帥。上午的活幹完以後，順路去了一家「冒」的美食廣場，買了食物和飲料，找了僻靜的座位坐下來吃飯。

「嗯嗯。」他用叉子捲著麵，含糊地哼了兩聲。

「馬馬虎虎？」她笑道。兩個人在一起，她是沒話找話的那個人，她土腔怪調的英文是家的背景聲音。

吃完了，把飯盒、刀叉收拾了，扔進垃圾箱。小帥的飲料沒喝完，拿在手上邊往外走邊喝，她看見他喝的還是千篇一律的可樂。

「哈尼，你怎麼沒買那個水果奶昔？」買飯時，自助餐店隔壁就是冷飲店，他看了半天人家的彩色大招牌，說這裡的奶昔一定好喝。

「太貴了，一杯奶昔比一盒飯還貴。」

「喝一杯奶昔也不會破產。」她過日子一向精打細算，從來不花冤枉錢。但小帥小氣起來比她還摳門。

「你先去開車，我去一下洗手間。」她掉頭往回走。

她出去時，車已經從停車場開到門口等著她了。她從車窗把黃澄澄、冰冰涼、混合了幾種水果的奶昔遞給他。

「你以前沒喝過嗎？」

「沒喝過這種。小時候喝過那種一兩塊錢的，我父母不會給我買這麼貴的水果奶昔。」

「好喝嗎，哈尼？」她坐進副駕駛座，繫上安全帶，看他很享受的樣子，比自己喝還美。

「賽過天堂。」他舔著嘴角蹭上的水果糊。

「還有什麼你父母沒買給你的，我給你買！」她大氣地說，心情愉快。

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她有恃無恐地直奔美國去了，以為公婆的親戚好歹能照應她一下，結果那位遠親根本沒來接她。她一個人在機場等了大半天，叫天天不應、叫地地不靈，周圍人說話一句也聽不懂。最後，好容易拉住一個中國 人，問人家能不能讓她搭車去親戚家。

小夥子看了看地址，說不順路，倒是答應把她帶到中國城附近，在那裡下車，全是中國人，什麼問題都能解決。她千恩萬謝，世上還是好人多。

一路上，她想來想去，覺得公婆的親戚指望不上。別說沒有血緣關係，就算有血緣，從來沒見過面、八竿子打不著的親戚，誰顧得上誰呢？還是自謀生路吧！

到了中國城，她拖著大箱子，見人就問哪裡有旅館、哪裡可以住宿。被人指指點點，很快找到住處，是老兩口的出租房，有床鋪和簡單的家具。她很滿意，這就算初步安定下來。

她帶了兩千美元──那是當時出國所能攜帶最高限額的現金，根本經不起用，她急吼吼地想找工作。不懂英文、不會開車，好像除了去餐館洗碗，沒別的選擇。但中文報紙上一則廣告讓她動了心：華人家庭招聘住家保母，帶孩子做家務，管吃管住──最適合她這種沒有牽掛的人。

她提著箱子去了，臨走時跟老兩口說：「大娘，我不回來了，我的房間您轉租給別人吧！」（二）