「是好兄弟我才跟你講，新城區的人從來就沒正眼瞧過我們。」

「不能一概而論吧！我看是你的自卑心理在作祟。」

我們三個好不容易聚到一起，眼見為了一個不相干的人就要爭吵起來。

我說：「算了、算了，我們自己應該和氣。」

他倆不再說話，好像一時有點難以面對彼此。圍觀的人幾乎都將散去，這時那乞丐也有些洩氣。他重重地將粉筆扔在地上，昂著頭歇斯底里地咆哮：「兔子惹急了還咬人呢，你們這些欺軟怕硬的東西！要是把我逼急了，遲早叫你們後悔。」

過了一會兒，彷彿是為了打破這尷尬的氣氛，周純說：「你們要不要喝點什麼，或者來個冰淇淋？」

許逸說：「你請啊？」

「沒問題，」周純以少有的豪爽說，「我請。」

周純很快去小攤那兒買了冰淇淋，而且是上次邱黎明父親買的那種。我看出了許逸的不快。但沒想到他接過冰淇淋，一邊美滋滋地吃起來，一邊還不忘擠兌周純。

他說：「你發啦，周純？」

周純笑笑，對他的話不置可否，吃得相當斯文。

許逸又說：「跟邱黎明混了幾天，你的品位也越來越高了。」

我想制止許逸，奉勸他要懂得「拿人手短，吃人嘴軟」的道理。可是當著周純講，顯然不太合適。話到嘴邊，又嚥了回去。好在周純並沒當一回事，小口吃著冰淇淋，仍是老西街窮孩子的模樣。

許逸還在喋喋不休：「人家老爸是政府辦副主任，你老爸是下崗職工；人家是班長、優等生，而你是留了級，都考不及格的差生。想想吧！周純，你們的差距太大了，你們是不會有結果的。」（七）