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愛情水分子（一○）

竹心

記得母親經常拿妹妹與她比較：「你看小妹，只比你小兩歲，卻樣樣超前。家庭事業，兒女雙全，日子過得那叫一個舒心。」父母第一次去美國妹妹家探親回來後如此說。這不，過著、過著也離婚了，所謂金童玉女般的美滿婚姻也不過如此。那些本來就湊合著逃離大齡未婚行列的平常婚姻，想來更是乏善可陳、味同嚼蠟了吧！

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天氣轉涼，她迎來四十歲生日。儘管母親三番五次打電話叫她回家過生日，她還是決定一個人過。預定了一款粉色蛋糕，上面點綴五顏六色的奶油花瓣。

「阿姨，您女兒真有福氣。這是今年最流行的十八歲生日蛋糕。」賣蛋糕的女孩笑咪咪地恭維道。她臉上愣了幾秒，隨即苦笑不語，心裡卻狠狠地疼了一下。

回到家，開了一瓶紅酒。對了，年初她終於付了頭款，擁有了一套兩室兩廳的房子。她添置了宜家的全套家具，乳白色的餐桌餐椅、木床，淡褐色的布藝沙發，粉紫色的地燈、檯燈。選了一款淡青色的落地窗簾，上面綴滿細碎的桃花圖案。布置簡潔，溫馨雅致。一瓶紅色的玫瑰插花擺在餐桌中央，鮮艷欲滴。她把單身公寓布置得有了家的味道和溫度。

點燃蠟燭，切了一塊蛋糕，放在白色的骨瓷盤中，高腳杯裡注滿大半杯紅酒。然後坐下來，一口一口品嘗甜膩膩的蛋糕，一口一口飲嘬酸澀中含有苦味的紅酒。嗯，一苦一甜，猶如愛情和人生。她笑了，笑容也是苦甜相伴的模樣。

掐下一朵玫瑰，把花瓣一瓣一瓣地擺成一個心型圖案。動作緩慢，心思卻飛揚，是玫瑰屬於愛情，還是愛情如同玫瑰？（一○）

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