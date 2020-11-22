他們留戀那老房子，自己名下的，兩百多平方，前後門開著，夏天有清涼的穿堂風。濤奶在陽台上種芍藥和繡球。他們也留戀老社區，茶樓、超市、點心鋪子都走著就到，還有羊肉泡饃，吃多少次都吃不夠。

在眾人羨慕的眼神中，他們忘記了在異鄉的不如意。是的，空氣是好的、水是好的、食物是好的，還有好些西洋景。與兒子生活在加拿大 ，人類最適合居住的地方──還有什麼可以抱怨的呢？如果濤爺說：我不去了，我要留下。是不是人們都會說他瘋了？還有，如果留下來，生活又會是什麼樣？病了身邊沒有兒女，就成了鰥寡孤獨中的字眼，濤爺不敢這麼想。不這樣想，卻忍不住這樣想。

他躺在家裡的床上，望著窗外的月亮，都說外國的月亮圓，但卻沒有家鄉的月亮知心、好看，有無限的韻味。

他甚至希望自己病了，病了就不用選擇了。七十多歲移民 ，這樣的選擇很艱難。

卻不病，連一點頭疼腦熱也沒有。

他們最終在親友和朋友羨慕的眼光中離開了家鄉。老李頭說的好，早就看你天庭飽滿、地閣方圓、雙耳輪大，是個福相。並不知道你還真是老來有福，到外國去吃洋麵包和洋牛奶 了。哎呀，什麼時候我能去看一眼，我就知足了。

濤爺就笑一笑說：洋麵包我吃不慣，洋牛奶喝了就拉肚子。我們在家裡還是吃紅燜羊肉、羊肉泡饃。

老李頭就羨慕地笑說：謙虛、謙虛呀，不忘本！有了洋牛奶不喝，還是喜歡泡饃，給你點讚！

他說的都是實話，老朋友們聽了，卻說他謙虛，還說他不忘本。他是想忘，可他忘不了。那洋牛奶他就是喝不了，喝了就鬧肚子，要上廁所呀！（四）