趙梅英／圖

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在理髮店，她有些飄飄然，為了兩位理髮師驚奇的眼神。是小帥要理髮，她的頭髮都是在家自己剪。每次周末有閒暇，一家人要去「冒」（mall，購物中心）裡的大店、小店逛一圈，吃吃喝喝、買買轉轉。今天小帥看見十塊錢可以剪頭的招牌，就要進去。她先帶著妞妞去旁邊買快餐，有求必應，妞妞想吃什麼就買什麼。美國 人的快餐，她是不吃的。

理髮店裡沒什麼人，小帥已經坐到轉椅上，圍上了圍布。兩位華人理髮師好奇他們的關係，中國 大媽和白人小夥子，外加一個混血小女孩，實在是猜不透的組合。要是白人大叔和中國女人，帶著一個混血孩子，倒是不言而喻。

她掩飾不住得意，哈哈笑著說：「是我丈夫呀！結婚十年了，女兒都這麼大了噢，我一個人也生不出來呀！」

兩位女理髮師嘖嘖感嘆，將信將疑：「看不出來、看不出來！他真的是你丈夫？」

小夥子有幾分帥氣，大媽卻韶華不再，肚子上是幾層游泳 圈，臉上的肉像個大饅頭一樣鼓鼓的，擠占了其他器官的位置，頭髮隨隨便便在腦後紮了個低馬尾。

「是啊！他比我小二十歲，他才二十八歲。We married ten years, right, honey（我們結婚十年了，是吧，親愛的）?」她改用英文向她的「哈尼」求證，顧不上語法正確。她不在乎，關鍵詞都有了，能聽懂就行。

小帥習以為常地配合著點點頭。十年了，他也該百煉成鋼。

「厲害，你真厲害！」理髮師是真心佩服了。

她毫不謙虛地領受了，一向都覺得自己厲害的嘛。別人幹不了的活她能幹，別人吃不了的苦她能吃，別人不敢結的婚她敢結，這還不厲害嗎？

厲害也是有痛苦墊底的。這是她的長處，不放大痛苦、不沉湎於痛苦，只是一味埋頭跺腳向前跑。靠了這不講究、不苛求、簡單粗糙，甚至有些庸俗的小市民氣質，她才在異國他鄉活了下來。活得還挺滋潤，有了帥氣的小丈夫、可愛的女兒和一份不錯的事業。

當然她沒預料到會經歷這麼些痛苦，十多年前之所以執意出國，是奔著更好的日子去的。

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十多年前在國內，她已經有了相當不錯的生活，說不錯是針對她自己而言。那時她在一個萬人大廠當質量檢查員，錢雖然不多，但工作穩定輕鬆。她生性愛折騰，不安於每個月掙那幾個餓不死、吃不飽的工資，看廠裡下午沒什麼活，三、四點就能溜號，她跟丈夫一塊，張羅做起了小買賣。

她娘家、婆家都在老城區，出門就是菜市場。他們夫婦便去批發市場進貨，在自己家門口拉塊布，擺起地攤賣小商品。她對什麼賺錢、什麼不賺錢有天然的嗅覺，這並不稀奇。很多人都知道做什麼能賺錢，卻不一定能像她那樣豁得出去，不瞻前顧後、不患得患失地立刻付諸行動。

最初她賣襪子，十雙一包的襪子不拆包，每包只賺一塊錢。結果一個小時之內，進的二十包襪子全賣光了，她讓丈夫趕緊騎車又去進貨。等有了經驗，做得順手，一天賺的錢頂上她兩三個月的工資。

接下來，她去溫州進過兔毛線、頭飾和其他小商品，開過音像店，還跟一個有門路的熟人開過藥品和醫療器械公司，賺得盆滿缽滿。

過了幾年，單位要動遷，搬到郊外的小城鎮去，上下班往返要三個小時，加上國營單位改制，實行全員下崗、聘任上崗。他們兩口不願意跑遠路，又想著憑下崗證創業，可以享受優惠政策，寧肯下崗。

醫藥公司給了她信心，沒多久他們又開了一所幼兒園，就在她家附近。附近這一大片住宅區有太多像她家這樣的雙職工家庭──兩口都要上班，孩子沒人帶。她的丫丫雖然由爺爺、奶奶帶著，但爺爺、奶奶教不了孩子唱歌跳舞、念書認字，不能不說是一個缺憾。

她的幼兒園既雇用了有點年紀的大媽、大嫂管生活，又招聘了年輕活潑的姑娘帶孩子學習、遊戲，大受歡迎，家長們排著隊把孩子送來。

她確實有生意頭腦。每次一個行當開始走下坡路，錢變得不好賺時，她馬上轉行。所以幾年下來，賺得多虧得少，銀行帳戶裡存下了上百萬元。

本來日子富足和樂，卻不料樂極生悲，她丈夫有了錢，染上了賭博惡習，怎麼勸也不改，生意全靠她一個人撐著。吵了、打了一兩年，她的心涼了。（一）