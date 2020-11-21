比如一個考慮大家都贏的國民，他們會把世界各國都歸納在大家的範圍內──這也許可以某種程度地解釋美國 為何為移民 國家，或者為什麼會成為世界員警。強調合作，即使其他國家反對。美國為什麼會有這麼多科學家，也是因為強調個人奮鬥，你的人生你作主，目標明確才開始做。

我不知道這些教書育人的小學老師，自己如何看待這些標語，還是理想很豐滿，現實很骨感。因為紅花老師不只一次提到今天早放學，其他幾個老師也是興高采烈，還一個勁兒地跟學生說，彷彿做為鼓勵。就像潛意識裡上學是件負擔，回家才是令人盼望的。當然，另一方面也顯示出小學老師的辛苦。中小學代課下來，體驗之一也是如此。

科學課一結束，就到了午餐時間。老師又說：吃完飯，你們就可以回家了。

帶著課間休息的同樣三個女生去餐廳吃飯。事實上前邊那個看不出什麼問題的女生，早已經自己跑去了。小學校的餐廳都差不多，五顏六色的世界各國國旗從天棚上垂下來，只是如今飯桌編了號，要間隔座位。還有從餐廳買飯的小朋友都是事先訂好，直接送到教室，再帶來餐廳吃，避免排隊。

記起小姜當初也是這樣，都是從家裡帶了午餐，因為排隊就能用去午餐一半時間，剩下的一半時間還要跟小朋友交流聊天呢！

可惜這疫情 期間，交流也是隔著大老遠打招呼。倒好像回應著古語那句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。疫情彷彿人為地拉長了距離，讓你隔開一段遙看此山，某種程度上，更好地辨識和理解這大千世界。（全文完）