顏寧儀／圖

然後他關上門，退出了強子的家。在他退出之前，他仔細地看了這間曾經屬於他的房子。牆壁重新粉刷過，地板也重新油漆過，整個房間煥然一新。窗台上擺滿了花盆，茶几上擺著一束盛開的鮮花，看得出新主人的好心情。原來放電視的地方還放著電視，但不是他的，牆上原來掛著雅迪娜的畫，如今掛著鮮紅的中國 結。空氣中充滿新味道，一切都物是人非了。

他有點張皇失措，有點不知所措。他曾經憎恨這間房子，那時他認為這是一間小監獄，那麼小，裡面住滿了人，父親、母親、妻子、兒子、女兒、小兒子。

小濤是從中國帶來的，雅迪娜和喬伊斯都是在加拿大 出生的，他們是意外。一個意外接著一個意外，就像多米諾骨牌，一直到小濤失蹤。有時他不知道這個意外會不會繼續下去，這種想法讓他有點害怕。

儘管他不是一個膽小的人，或者用他妻子小林的話說，他是一個傻大膽兒。在別人看來，風險迭起的生活，他凌波虛步。他有時不知道自己要什麼，有時又很清晰。不要什麼，你來加拿大幹什麼來了？不是為了過好日子嗎？不是要賺更多的錢嗎？

可有時他又會懷疑，我真的只是為了賺錢才來的嗎？

余曉東去了大溫，在蒙城混了幾年之後。他一直學不好法語，就放棄了。在溫哥華，國語是重要的，那裡到處都是華人，他開始做房地產經紀，他把房子賣給國內那些有錢人，最初他只認識一個，給一個人做地產經紀。但很快他就認識一群，在第一筆交易完成之後，他進入了一個圈子，這個圈子裡都是有錢人，他們都想在溫哥華買一棟房子。余曉東終於鹹魚翻身，一夜暴富。

他的興奮通過電話線傳給了濤哥，那時候濤哥還在他的雜貨店裡搬啤酒、掃地、與法國佬吵架。他討厭一切說法語的人，他不能學法語，只要一拿起書，他的大腦就莫名其妙的疼。這種疼，好像是孫悟空被套上金箍咒，他感到此生與法語的相遇是上帝的懲罰。

那個小店是他在蒙特婁風塵僕僕奔波數年後的犒勞，他聽了小林的妙計，沒有花錢就白撿了一個店。如果不是女兒和小兒子的意外出生，小林也不會被解聘。如果繼續受聘，她早就是摩托羅拉的白領雇員，就不會同他一起在雜貨店裡掙錢養家。

濤哥對小林充滿感激，他目睹過身邊的朋友，因為暫時失意而離婚，妻子跟著別人跑了。在這裡，在蒙特婁，東方女人離開家庭，奔向婚姻市場，有了更廣闊的選擇。中女西男，是很多人嚮往的婚姻模式。

3

濤哥從紐曼街三十八號走出來的時候，有些失魂落魄，他不知道繼續向何處去，他此行的目的是尋找小濤。那時候他決定去溫哥華找余曉東，余曉東是他人生的上線。

余曉東說：來吧！來看看我的豪宅，就像我當年在蒙特婁等你的時候一樣，如今哥哥我與二十年前不一樣了，那時我只能在一個小公寓等你，現在我在西溫等你。

濤哥就賣了店，奔著余曉東去，奔著有黃金的地方去，就像一百多年前的華僑，奔著金山的方向去。人的一生就像水，像水一樣漂流，像海水、河水，任何一種水。人們說有海水的地方就有中國人。一百多年前他們漂過太平洋，奔著金山走，有金子的地方。多年前飄洋過海的人們，並不知道他們在異鄉埋頭苦幹，抬起頭望，大洋彼岸的故鄉已經高樓林立，就像海市蜃樓一樣。

必須要賺國內人的錢，因為現在他們太有錢了。余曉東說。濤哥一直認為，他有獨立船頭的能力。余曉東可以做任何一個時代的弄潮兒。

即使是一百多年後，又怎麼樣呢？濤哥想。那些在金山淘金的人們，如今已經是社區的僑領前輩。而我們這些後來的人，也是隨著錢的漂流而動。形象的說法，錢在哪裡，人在哪裡。

搬家前先要分散人口。濤哥決定先把父母送到多倫多去。他妹妹在那裡，妹妹嫁給了西人。但濤爺不想去，濤爺以前是好脾氣，現在常常生氣。

去年濤爺回故鄉，是為了賣房子，那時申請移民的事情批下來了。他們回去遲遲沒有回來。他們在老社區喝茶、打牌消遣，在醫院檢查身體。他們開足了三年的藥，降壓、降血脂、降血糖 ，還有一堆數不清的營養藥。

老夥伴們都羨慕他們，誇他們運氣好，兒子、女兒都出國留洋了。三十年前望父看子，三十年後望子看父。他們沒說在加拿大的生活，他們基本不敢出門，只在附近轉轉，有人敲門，堅決不開，電話也不接。他們不會洋文、沒有朋友、不會開車，每天靠看中國電視劇打發時間。苦惱的時候，老兩口就相互抱怨幾句。日子並不開心，空間小了很多。尤其是生了小孫子，兒媳婦就不讓他們在廳裡看電視了，說影響孫子睡覺。

我都只在廚房待著。小林說，好像給他們樹立樣板。（三）