他們手持半截粉筆，前面放一個小鐵皮桶，往地上一坐或者半躺，便頭也不抬地開始書寫。少有人施捨他們，即便有，也多是一毛、兩毛的零錢。偶爾有人扔個五毛或一塊的硬幣，鐵皮桶發出清脆聲響，乞丐會略略點頭以示感謝。

他們大多寫得有板有眼，不但橫平豎直，還有漂亮的筆鋒。我父親曾教育 我：「看到了吧！這年頭乞討也得有一技之長。」但這位老兄的字我實在不敢恭維，連我和許逸的水準都不如。

我和許逸湊近了看。他寫的既不是詩詞，也不是《三字經》，而像是在講述一件什麼事。他的字忽大忽小、歪歪扭扭，有不少塗抹的痕跡，還錯字連篇，一看就沒什麼文化，平時也不怎麼寫字。

我們連矇帶猜地看下去，明白了個大概。他是在訴苦。概括起來就一句話：他的房子被鄉政府強拆了，現在他成了個無家可歸的可憐人。

望著滿滿一地影響觀瞻的粉筆字，我對許逸說：「也真是難為他了。」

沒過一會兒，居然三三兩兩地聚了些人。大家七嘴八舌地議論開來，對他滿懷同情。

有人說：「政府有些人現在太不像話了。不但不為老百姓作主，還把老百姓往絕路上逼。」

「是啊！受傷害的總是老百姓。」

有人替他說話，那人好像遇見了知音，有了靠山，蹭一下從地上站起來。原來他四肢健全，只不過衣服破了洞，手腳漆黑，看上去不太正常罷了。

他說：「他們可別把我逼急了，兔子惹急了還咬人呢！」

別人勸他：「你在這裡寫、在這裡說，有什麼用？你應該向上面反映。」（五）