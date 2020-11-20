說來說去，東尋西覓，還是他最適合自己，也算是唯一一次動了感情的真正意義上的戀愛。即使曾經有過本科專科、城鄉貧富的糾結，但畢竟是最少世俗考量的一段感情。

記得那年在青島的海邊，她和他還曾經熱烈地討論過愛情。她說：「愛情就像東北的風，又像江南的雨，既猛烈又纏綿。」

他則說：「愛情更像空氣中的水分子，一刻也不能少。」

那一晚，星光點點，驚濤拍岸，他捧著她的臉深情地說：「你就是我生命裡的愛情水分子。」

十幾年過去了，他的容貌被歲月漸漸模糊成一幅青春的背景，然而「你就是我生命裡的愛情水分子」這句錚錚誓言，卻從來未曾淡去。也正是這句誓言，她在心裡的某個地方，依舊珍藏著幻想和希望。依舊渴望愛情的降臨，嚮往兩情相悅的男歡女愛。三十七歲依舊很年輕，依舊有大把時光去追尋愛情、享受愛情。在某一個地方，依舊會有一個把自己當作愛情水分子的男人。

也不知道他現在怎麼樣了？月光冰冷的夜晚，每每想起他，心裡便會狠狠地疼一下。也因此對母親的怨恨越來越深。深究其因，總歸是母親拆散了這段姻緣。

四十歲生日前的那年夏天，六十九歲的父親於睡夢中過世。幾乎與此同時，傳來妹妹與高翔在美國 協議離婚的消息。不知是父親的突然離世，還是妹妹的無預警離婚，雙重打擊下，要強了一輩子的母親突然間垮了，不吃不睡好幾天，也不說一句話，不再過問關心任何事情。

父親的葬禮是她一手操辦的，從買棺木、選墓地，到與殯儀館聯繫，事無巨細，都是她一人完成。（八）