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代課（一七）

凌珊

課間休息回來，接下來的課程是Science。今天的科學課程講到冷血動物，老師放錄影，一邊講解。青蛙、鱷魚，講到蛇的時候，前邊那個一起放風的老師還拿出從家裡帶來的蛇蛻下的皮，每個人可以觸摸一下，感受蛇皮的質地，她上高中的兒子養的寵物蛇。吃午飯的時候跟她聊天，發現她雖然不過四十幾歲，卻是四個娃的媽，墨西哥裔，從事特殊教育有三年了。

這五個老師，看起來大都三、四十歲。紅花老師相當於班主任，其他兩個老師負責網課學生，就是把iPad打開，隨時跟網下的人交流。

紅花老師算是業務能手，每一項課程銜接都是有條不紊、熟練有方。我不經意把里奧的夾子拿出來，以為要用到。里奧馬上從我手裡奪過，放回原處，很清楚要做的程序。

連帶著課室牆上的資訊指南也很有啟發：Read to understand past……閱讀去了解歷史；計畫未來；暢遊從未到達的地方；創建偉大的事業；閱讀讓你做出正確決定；閱讀有趣；開動腦筋，活動腦力；閱讀讓你保持與世界的聯繫。最後但不是最不重要的就是因為你能讀，所以要閱讀。

這些最初的理念無比深遠，比如牆上大大的字體：善良是一種酷。你很可愛。處處道出小學教育的用心。

重要的七個習慣：積極主動，因為你的人生你作主；知道你想要的，行動之前先確定目標；重要的事情先做；合作精神，大家都贏；做個傾聽者，多聽而後才發言；互相合作才有更大力量；持續成長，愛護自己。

教育理念的根深蒂固可以從小學裡窺豹一斑。所以為什麼美國人受過十二年教育之後，可以如此不同，就是他們基本上可以跟世界其他國家的人文教育，明顯區別開來。（一七）

教育 美國 墨西哥

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