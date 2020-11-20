顏寧儀／圖

輟了學，還好，有個便利店在等他，小濤就到店裡幹活，收銀，倒是如魚得水，小帳算得很快。尤其是他幫助吉娜算帳的時候。

吉娜是個法國小姐，小林生喬伊斯的時候，吉娜來做小時工。吉娜是個藍眼睛姑娘，喜歡在耳朵邊紮兩個麻花辮，穿翠綠色掐腰上衣。

濤哥不知道吉娜數學是怎麼學的，她完全不會心算，一切都靠計算器。小濤和吉娜站在一起，吉娜仰望小濤的眼神，好像看一個英雄。濤哥見了很歡喜，更是堅決不承認兒子弱智。

濤哥是個心氣高的人，對唐人街裡混得像樣的人一律不服。比如發財的，他都知道是怎麼發的。得癌症死了的強哥，把加拿大 塑料垃圾賣給中國 ，做跨國生意，一個集裝箱裡，外圍是垃圾，裡面都是嶄新的，說白了就是走私。余曉東混得好，是因為這些年國內富豪來買房，卻完全不懂加拿大的行情。他們語言不通，又不懂規則，手裡攥著巨額鈔票，卻不知如何花出去，所有的行動都要依賴這裡的熟人。余曉東看好了這個市場，只做家鄉人的生意。他在大溫考了個地產經紀，幾年工夫，就做得風生水起，自己也在西溫買了豪宅。面向大海，春暖花開。

如今華人要發財，僅憑老僑時期的勤勞致富，遠遠不夠。濤哥說。這樣說的時候，搔一搔頭髮。郁歡說只是搔一搔頭皮，濤哥長年剃光頭，省了剃頭錢。濤哥說勤勞只能養家餬口，要想致富，則必須跟國內做生意。

祖籍國的意義是什麼？祖籍國的意義就是你永遠有一個家可以回，永遠有一個祖國可以依賴。濤哥這樣說，郁歡就想起身邊的客人，比如皮特，他二十歲從英格蘭到蒙特婁，但當他要修牙的時候，他會飛到英國 去，因為英國修牙比蒙特婁划算。再比如阿米爾，他在加拿大貸款，回科威特去蓋房子出租，準備退休回去養老。

郁歡認為濤哥所言不虛。一個人，總要有一個夢想的遠方吧！每個移民夢想的遠方都是祖籍國，那個當年他們離開的地方，在時間和空間的變化中，成為了另一種詩和遠方。

濤哥決定去找余曉東，去賺國內土豪的錢。他從紐曼街搬走的時候，著實清理了一段時間。但他走後並沒有看出清理的結果，六戶人家共有的地下室裡照樣堆得滿滿的，有他第三個孩子的所有財產，從搖籃到學步車，一共八個小車。都是繼承來的。

那是兩個月前的事情了。

2

沒有人知道濤哥回到了蒙特婁。他回來是為了尋找小濤。

濤哥回到了蒙特婁，呼吸了一口久違的空氣，這空氣與溫哥華有所不同。雖然當初離開時如釋重負，有奔向新生活的興奮。但如今在溫哥華，像沙灘上的魚擱淺了幾個月之後，他回到這裡，心中居然升起一絲感傷。尤其在此時，站在曾經是自己家的窗下，暮秋的樹上結滿果子，小小的紅果。

賣房子的時候，濤哥沒有交出樓門的鑰匙，因為他還有很多東西在地下室裡。他掏出鑰匙，打開門，動作嫻熟。樓門的彈簧一直不太好使，闔上時很沉重，但這次卻不一樣。濤哥上了台階，門才在身後闔上，緩慢而清晰，好像一個脾氣暴躁的人突然改了性情，變得安穩、耐心、有禮貌。

這很出乎濤哥的意料，他停下腳步，站在台階上回望了一下。台階依然是老舊的，他在自己家門前有些躊躇，如果不是必須，他真的不想敲開這扇門。當時賣房過戶時曾經很不愉快，那時候他以為此生再不會見到這戶人家。他提出了一些不太合理的要求，他想多賺點錢。但此時他必須敲開這扇門。

開門的是一個高大的男孩，與小濤一樣的身高，甚至臉龐都很像，都是來自中國西北的男孩子，繼承了大唐羌族的血液。他一恍惚間，脫口叫出了兒子的名字。

小濤，他說。

那男孩眨一下眼。男孩的眼神明亮而陌生，不是小濤的眼神，他回過神來。

是濤叔，那孩子說，我是強子。

他記得這個孩子。那時候他們乘同一架飛機，從西安出發，越過太平洋，來到聖勞倫斯河邊安家。剛來時，他們還住在同一個移民之家，共用一個廚房。過了一個月，各奔東西，他們在東區找了房子，強子一家去了西區。

他知道強子會感到驚訝，誰不會驚訝呢？如果眼前突然出現了一個去遠方的人，這人走的時候信誓旦旦，不再回來。

他做好了不再回來的準備，他把房子賣給了同鄉，漫天要價，不留一絲人情。

強子。他說，充滿血色的臉上浮起有點滑稽的笑容，家裡有大人嗎？

沒有，只有我。強子說。

我想問你，你見過小濤嗎？

他不是跟你們去了溫哥華？

沒有，他沒有去，所以我來找他。如果你看到他，請告訴我。（二）