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寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

九月影院（四）

羊亭

有時我和許逸會撇開他，單獨出去玩。但是他不在的場合，我們談論得最多的還是他，他仍然以另一種方式和我們在一起。許逸說他早已看出了端倪，周純曾一度躲著邱黎明，就拿上次我們在電影院門口偶然相遇一樣，他裝作若無其事，一副愛搭不理的樣子，可是他的沉默出賣了他。

「他表現得太刻意了，反而很不自然。」許逸說。

我不得不佩服許逸。表面上大大咧咧，卻有如此細緻深刻的洞見。

我說：「這就是越在乎越冷漠。」

「屁！」許逸糾正我，「他這叫越在乎越卑微。」

以前我真是小瞧許逸了。這些說辭也不知道他是從哪兒學來的。

一個周末的下午，我和許逸原本是要到河裡去游泳。但前些天剛下過一場大雨，河裡漲了水，而且河水渾濁不堪，並不太適合游泳。於是我們在街面上閒逛，不知不覺又來到了九月影院。

天氣尚未轉涼，加上我們已經在外面跑了半個下午，口乾舌燥得喉嚨快要冒煙。要是一人有一瓶冰凍的北冰洋汽水，那簡直再好不過。可是我們的口袋裡空空如也，連半毛錢都沒有。許逸吐著舌頭，像條怕熱的哈巴狗，我自己應該也好不到哪兒去。

我們盡量分散自己的注意力，不朝小攤那兒看。我看到前面一個乞丐模樣的人在地上寫粉筆字。這種乞討的人我見得多了，我們梓川隨便哪條街上都不缺這種人。要嘛是沒腿，要嘛是獨臂左書，總之四肢不太健全，而且周身邋遢，骯髒得不行。（四）

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