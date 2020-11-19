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寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

愛情水分子（七）

竹心

「如果只是為了過日子，又何必湊合著結婚。一個人過也不挺好的嘛！看看你們把自己整得跟祥林嫂一般到處控訴，又有什麼意思呢？」急眼了的時候，她就用這些話去堵那些女人們的嘴。最後再加上一句：「有愛情的婚姻才是好婚姻，湊合著的婚姻寧缺毋濫。」

那年的九月天，罕見地飄了一場雪，她過了三十五歲生日。那年，妹妹和高翔已出國多年。母親也消停了許多，每次過年、過節難得回家一趟，母親不再責備，也不和她吵鬧。只是不時輕輕嘆口氣，用憐憫探究的眼神悄悄觀察她。偶爾會含蓄地說些「還是要抓緊時機，不然可就真耽擱了」之類的喪氣話，都被她一一懟回去。

彼時，間或也有人為她介紹對象，只是介紹的人年齡越來越大、條件也越來越差。甚至是喪偶或者離異的鰥夫，有的還帶著小孩。

有時介紹人看見她詫異迷茫的神情，便不好意思地嘆口氣：「唉！三十多歲的男人都去找二十多歲的女孩了。」

她便在心裡感慨，早知今日，何必當初？前些年，介紹的男孩還都是單身未婚，現在可倒好，二婚的、帶孩子的，難不成進門就去當後媽？事已至此，她越發不願意將就了。

又過了兩年，幾乎不再有人為她介紹對象了。她形單影隻上班下班，很少回家。母親也終於徹底消停了，嘴巴不再喋喋不休，也不再大張旗鼓地催促她去相親，甚至連小聲碎叨也幾乎銷聲匿跡了。

她獨來獨往，安於清靜，已經完全習慣適應了一個人的生活。只是偶爾午夜夢迴之時，依舊會想起他，想起這些年的尋尋覓覓。（七）

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