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代課（一六）

凌珊

這時外面下起小雨，里奧走到窗前觀察，然後要告訴全班同學，外面是晴天還是陰天、陽光燦爛還是下雨多雲。課程已經進到了天氣和星期這一段。

接下來到了課間休息。我跟另一個老師帶著三個女生，出去課間活動。三個女生蹦蹦跳跳，出去玩總是一件興奮的事，雖然上課也不是太緊張的活動。就像前邊觀察天氣、通告星期日期之類的，都可以走動到課堂前邊。但是那也不是容易的事情，就像里奧會把二十三號貼成三十號，這些數字對他們來說還是挑戰。

這三個女生，兩個唐氏症，另外一個看不出什麼問題，但是所有人都經過特別測試。叫萊拉的女生高度近視，戴的口罩和眼鏡互相摩擦，她就老是要把口罩往下拽。現在出來玩，她跑到秋千那裡盪得很開心。

天空飄下細雨，老師有點擔心，要不要把學生帶進去，但是好不容易這半個小時室外遊戲，還是不捨。好在雨很快停了下來，天依舊陰著，小朋友卻玩得很開心。不久，那個看不出有什麼問題的小姑娘過來跟老師說，滑梯都是水，她沒有滑。正確的決定，老師肯定道。萊拉當然滑了，所以屁股後面都濕了。等會兒換一下。老師說。

站在那裡，觀察著空間，似乎因為位置的不同，鏡像也不同了。平常繞著小學校跑，現在站在操場往外看。正好有個跑友跑過去，跟她打招呼，這不是應該自己在跑嗎？

想起以前很多次經過小姜小學的時候，碰到小學生課間活動，都會好奇地望著。有一次碰巧看到小姜，正跟兩個小朋友從小土坡上往下奔，穿著小紅衣服，頭髮像鳥一樣飛起來。

後來問他，他說：跟小朋友比賽，I am fast（我很快）。嗯，來小學代課實在是懷舊的一種。（一六）

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