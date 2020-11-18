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名士風流（全文完）

黃錦樹

拌嘴的那幾位立馬閉嘴，臉上難掩驚恐，大概以為遇到恐攻，就快被集體屠殺了。

阿姆斯壯還忍不住發出淫蕩的尖叫聲，盡顯名士風範。沃夫則表情淡定，似乎成竹在胸。

果不其然，幾部黑頭車緩緩駛進，靠近小屋時，一位高大的侍衛小跑步上前，打開車門。一隻穿著拖鞋的腳徐徐著地，一顆戴著松谷的頭探了出來，熟悉的臉孔、熟悉的老奸巨猾的笑，原來是敦□！□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□啊！（因事涉國家機密，以上九十三個字逕予刪除，不過，稿費還是得計的）

原來是有新人加入，還是國際知名的大人物，名士榜上唯一的非華人。此君的事蹟眾所周知，故毋庸多言。原來不只一位曹操被唱名後來到。

我？憑什麼當名士？有什麼了不起的「業績」？理由再簡單不過，我寫序。寫序沒什麼了不起？

那你就有所不知了。我只寫序，不寫別的。我的著作只是序的集合。我不只為存在之書寫序，還為不存的書寫序。不只為已完成之書寫序，還為可能存在的書寫序。不只如此，還可以為不可能存在的書寫序。

怎樣？需要我幫你寫篇序嗎？一篇文章都沒有？沒關係的，你完全可以根據我的序提供的線索，逆向造出一本書來。（全文完）

華人

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