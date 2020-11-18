她不過隨口說出一個事實而已，他就寸步不讓，反唇相譏。她也急眼了，回擊：「用得著暴跳如雷嗎？矮就是矮嘛！女孩矮點怕什麼，男孩一定要高大。」

「那你去找高大的呀！能找得著嗎？」高偉反擊。

然後兩個人吵了起來。話越說越難聽，繼而互相攻擊、揭短。高偉最後甩下一句話：「你不也就是殘羹冷炙嘛。」然後揚長而去。兩人終究不歡而散。

至此，她悲哀極了。一年前，那個願意交往的男孩，身形偉岸、氣宇軒昂，只是口吃，都被自己拒絕了。光陰流逝、歲月無情，一退再退，而今的高偉，在在都不如那個男孩，自己還委屈遷就。結果呢，根本不懂得珍惜。況且吵架吵到高潮時，還說出如此惡毒的話。

那天晚上，傷透了心的她與步步緊逼的母親爆發了大衝突。她把一碗米飯摔在了地上，母親揚手打了她一巴掌，母女都說了許多絕情的話。當天晚上她便收拾好自己的衣物和簡單的行李離開了家，暫時住進了一個閨蜜的公寓。後來，便自己租了公寓，開始獨自生活。

4

秋風又起的時候，她滿了三十歲。

相親依舊進行中。只是仍舊沒有結果。

相親多了，她也麻木了，似乎成了周日的一個例行程序而已。

人們最常對她說的一句話就是：別太挑了，找個人好好過日子吧！特別是一些整天抱怨丈夫、控訴婆婆、打罵孩子，生活一團糟的女人，本來愁眉苦臉、憤世嫉俗地熬著生活。可是一到了她面前，立馬一副滿足愜意、妥當安穩的幸福模樣，催促勸說著她不要挑剔，趕緊結婚。

看著這些女人魔術一般的變臉技術，有時她便犯了倔，拉開架勢，與之理論一番。誰讓她曾經是大學辯論隊的主力辯手呢！（六）