小男孩嘀咕了一句。哦，是你媽媽給你吃晚了。老師自問自答。

我走到小男孩旁邊，書桌上的名字看到他叫里奧。他正在翻一本書，Eric Carle的Brown Bear（《棕熊》）。這本書小姜小時候也很喜歡，讀來讀去都能背下來了。

棕熊 棕熊 你看到了什麼

我看到了一隻紅鳥在飛翔

紅鳥 紅鳥 你看到了什麼

我看到了一匹紫馬在奔跑

紫馬 紫馬 你看到了什麼

我看到一條金魚在游泳

這是在學習顏色和數字的最初開始。於是問這個叫里奧的小孩他家裡有寵物嗎，他答有小狗。我說我家裡養了魚，但不是金魚。這樣跟他聊著，讀到「老師 老師 你看到了什麼 老師看到了一群小朋友」，我注意到里奧臉上一絲靦腆地看著老師和旁邊的小朋友。

里奧似乎看不出有什麼問題，除了剛才敲桌子以外，這個六、七歲的小男孩看上去很可愛，一頭棕色鬈髮，濃眉大眼深輪廓，看他的姓氏是俄國 人。是的，前邊的紅花老師肯定道，柯貝科維奇夫，她念著，說，很俄國。

讀完了這本《棕熊》，里奧又拿出了一本救火車的書。這個我也熟，小姜也喜歡車之類的東西。救火員救火。

想起馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》裡，救火員救樹上的鸚鵡，結果淋水把牆壁上的古畫都浸濕了，導致了醫生斃命的前奏。因為這些古畫上是祖宗的遺像，算是魔幻的一瞥。（一五）