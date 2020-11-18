阿普航空／圖

許逸說：「要不去哪兒？」

「各回各家啦！」

「時間還早著呢！」

話雖這麼說，我們卻已經橫穿過新西街，來到九月影院對面的街邊。回老西街有很多選擇，我們可以抄近路隨便穿過一條巷子，也可以直行到新西門，沿環城路到老西門，再插進老西街。但時間確實還早，大人們也不見得已經回去，於是我們在街邊走走停停，猶豫不決。

周純說：「敢不敢去雷射廳？」

「恐怕進不去吧？」

雖然無法確保能夠進去，但這激起了我們的興致，不試試怎麼知道呢？雷射廳是隱密的所在，但梓川人都知道它的去處，大多在老城區最不起眼的巷子盡頭。我們老西街就曾有一間雷射廳，放過不少經典的三級片。雖然大人們禁止我們去，但誰經得起好奇心的驅使，我們進去過很多次，長了不少見識。後來被強制關閉了，這在我們的意料之中。

我們走進一條巷子，光線突然暗淡下來，燥熱感也一掃而空。巷子裡充斥著潮濕的霉味、下水道惡臭味和尿液的氣味，同時有種神祕的氣息。在我們看來，城市的不堪與光鮮其實沒有太大不同，不過是換了種面貌，無窮地給予和包容。

我們腳步深淺行走在高低不平的路面，許逸不時要抱怨兩句。約莫走了四、五十米，前方忽有熒熒光亮，我們知道差不多該到了。

說來那天出奇的順利，門口沒有人攔我們。我們弓著背溜了進去，在房間最後面找了個空坐下來。屋裡的環境惡劣，不但菸味很濃，而且夾雜汗臭、狐臭和腳臭。起先放映的是一部美國 片，我們看得昏昏欲睡，其他人也很有意見。後來換了名叫《感官世界》的日本 片，我們本以為沒什麼看頭，準備要走了，畫面卻突然一變，阿部定向老乞丐掀開了自己的裙襬。我們認定這會是一部好電影 。

事實的確如此，它是一部良心之作，沒有辜負我們的期待。看完電影，我們很晚才回去。一路上許逸還在不停回味，說這是他看過最好的電影，九月影院放映的片子都太中規中矩，難怪會被雷射廳搶走人氣和生意。而我的觀後體驗，是一定要對女人多加防備，她們保不準什麼時候會拿刀子，割掉你身上的某個器官。

那天晚上我做了一個離奇的夢。邱黎明遞給我的冰淇淋變成了一隻耳朵，還熱乎乎地滴著鮮血。被嚇醒後，我久久難以入眠，輾轉間猛然想到女人不都是女孩子長成的嗎？這就說得通了。我以後也要對她敬而遠之。

奇怪的是，我發現周純突然對邱黎明變得言聽計從起來了。邱黎明說：周純，去打點水來擦窗戶。周純於是屁顛屁顛地提來了水。邱黎明說：周純，你的課外作業還沒交。周純便坐下來，老老實實地寫寫寫。自習課上，班裡邊一如既往的鬧鬧轟轟，邱黎明招呼了幾次，仍收效甚微。周純「啪」一巴掌拍在課桌上，大吼一聲：誰不願學習，滾出去！教室裡立時安靜下來。

班裡沒誰和他較勁，小學生的終極對決簡單粗暴，無非是打一架，可我們都不是他的對手。誰都看得出來，他是有意討好邱黎明。但誰能保證邱黎明不是在利用他，拿他當猴耍、當狗使喚呢？

我跟許逸說：「他這是怎麼了？我都替他害臊！」

許逸說：「誰知道呢？也許他喜歡這樣。」

「喜歡？看上去像他媽個狗腿子。」

許逸四處看了看，神神祕祕地向我低語道：「難道你看不出來嗎？他喜歡我們班長。」

「喜歡邱黎明？」我驚訝不已，「沒理由啊，他腦子壞掉啦？」

「喜歡一個人需要理由嗎？」許逸拿《大話西遊》裡菩提老祖的腔調說。

我知道不需要理由，可他們兩個扯上關係，怎麼都讓人覺得彆扭。何況我們三個歷來是一夥的，一直厭惡並反感邱黎明的班長做派，他怎麼能喜歡上她，他怎麼可以喜歡上她？

我說：「他可別忘了，我們是老西街的窮小子。」

「依我看，他已經完全被邱黎明沖昏頭了。」

看著周純百般殷勤的樣子，我們很失望，也很失落。雖然他還跟我們一起玩、一起去九月影院或雷射廳，時而投入、時而疏離。但我們覺得，已不可避免地失去這個好哥兒們了。（三）