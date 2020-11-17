完成後，他就帶著極簡的家當住了進去。小隱於樹，一住二十多年，還成了著名的地標。

細心的人會發現樹梢有避雷針，這解釋了何以大樹沒毀於閃電。但排洩物怎麼解決呢？離樹十餘米外，有前人留下的茅廁和簡易沖涼房，有一口水質不錯的井，有爐灶、有小溪。

那年我們受邀拜訪，在千辛萬苦爬上樹屋（「向陽樓」）參觀後，寧願在樹下搭帳篷。單是大小便，就上上下下累死人了。倒是他甘之如飴，大概那瞭望台似的居所，給了他外人難以理解的安全感吧！可是酸人就曾在背後酸他說：「說不定是為了保持一種居高臨下的優越感。」

撰寫多卷本回憶錄、訪友或接受朋友的探訪之外，暇時，他還常受邀到附近華小、會館，給小朋友講故事。最初據說講抗日、抗英、森林裡的故事，那都是他親身經歷的。不知怎的，常有家長多次反映那些題材「太敏感」，擔心影響小孩子身心健康，只好改說三國故事。也許受毛澤東影響，他偏好說曹操的故事。講多了曹操，孩子們就在背後稱他為曹操了。這綽號可是有民意基礎的。

曹操的政治立場當然和紅吱吱比較接近，但紅吱吱少年時曾給曹操早年的一本詩集寫過惡評，就在後者遁入森林前幾個月。就好比被蛇咬過一口，他顯然是記得的，因此沒有介入有蟲吃和紅吱吱之間的口水戰，只朝他們冷冷地哼了一聲，就朝沃夫問：今天召集我們，究是為了什麼大不了的事？

就在這時候，在我們四周突然出現許多全副武裝的軍警，一身黑，AK步槍，「我們被包圍了！」顯然連曹操都沒察覺到情況不對。（一一）