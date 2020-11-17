儘管心中不情願，但是相親的次數多了，也就有些厭煩了。而且家人、鄰居與同事也會旁敲側擊地說：差不多就行了。別太挑剔了，越挑越會挑花了眼。況且總有一些閒言碎語傳進她的耳朵，說什麼自身條件一般，還想找什麼樣的呢？

當她因為對方肥胖 ，拒絕了一個男孩後，無意中聽到介紹人對別人抱怨：「自己也不漂亮，居然嫌棄人家醜，真是醜人多作怪。」

所以這一次，當介紹人傳來話說高偉願意交往，而且據說家庭條件不錯，父母都是大學老師，本人本科畢業，在人民銀行工作。她也同意先交往一段時間再說。

有一次逛公園，他們並肩而行，因為已經約會過幾次，不再如第一次見面時拘謹。兩人都比較放鬆，隨意聊著一些彼此感興趣的話題。

走著、聊著，她無意中扭頭看了一眼高偉，突然發現他似乎還沒有自己高。因為以前幾次見面，都是在家裡或在電影院 ，坐著的時候居多，便忽略了身高。此刻，穿了高跟鞋的她怎麼看高偉，都有一種俯視的感覺。她喜歡穿高跟鞋，可以彌補身高的不足，這以後怎麼辦呢？於是便脫口而出：「你怎麼還沒有我高呢！」

俗話說打人不打臉，罵人不揭短。高偉的軟肋就是身高。讀大學時，常常被人貶為三等殘廢，為此還與一個比自己高大許多的男生打過架。此時被身邊的女伴毫不留情地指出最忌諱的缺陷，便條件反射似地反駁：「你也很矮呀！只不過是穿了幾寸的高跟鞋罷了。」

對於高偉，本就不太滿意。母親勸她男孩的身高、長相無所謂，家庭條件優越、工作單位好，以後過日子，這些更重要。趁著年輕，要趕緊定下來，否則年齡越大越難找。基於此，她才答應繼續交往。（五）