學校多麼像樹木，一轉身，樹苗已經成了大樹。而且長青，永遠裝著一個人的少年和青少年。所以做老師也真不錯，永遠跟年少在一起。

這樣就想起了小時候幼稚園的任老師，她最有名的一句話是：「我有一火車一火車的故事。」任老師現在八十多歲了，上次我媽還提起任老師的兒子在非洲做生意，某一天還在大街上碰到過。

童年的記憶深刻，提到任老師，我會想到教室裡的小椅子、小桌子，玩的積木，飯碗裡的白菜粉條拌米飯，還有午睡小床，從樓梯爬上去，樓梯角一堆的鞋子，洗澡堂褐色的牆壁，在陽光裡圍著一圈丟手絹，那一絲興奮和緊張。其實幼稚園是一個人性格形成的最初搖籃，這樣說應該有道理吧！

據我媽講，我在幼稚園裡哭，大概也就一歲左右，孩子多，阿姨抱不過來。後來就不哭了，給吃的也不要，一歲的小孩就這麼有性格嗎？所以愛寫作大概就是從這樣的根基開始的吧？語言變成了想像。

幼稚園也好，小學也罷，都是形成一個人最初習慣的地方。

一進校門，照樣用手機 掃描一下門口的新冠症狀圖，發現中學和小學這方面都比較先進。高中都沒有這個掃描專案，還要用筆填寫表格。進到裡面，找到二○三教室，右手邊正在電腦上忙碌的兩個老師連忙起身打招呼。長髮老師鬢角上插了一朵大紅花，身上也是花衣服，如果不是在課室，很會讓人想像是在夏威夷 。一個教室配備了六個老師、五個學生。正常情況下，最多也不過九個學生。

一邊的小男生在「梆梆梆」地敲著桌子。

不用管他，一個老師道，然後對著小男孩說：你今早的藥吃了沒有？（一四）