阿普航空／圖

依我看，她乖巧懂事的外表下是有私心的。奉獻勞動是為了蠱惑老師；放棄電影 留下來學習，又可以拉開我們一大截了。能夠如此狠心不計個人愛好，當不了好學生，那真是天理難容了。

她明明看見我們了，卻故意裝作沒看見。頭昂得老高，眼神空洞地目視前方。

快到我們跟前時，我刻意地扯開嗓門喊：「班長，看完電影啦？」

她沒有理我，白了我一眼，恨不得把嘴噘到天上去。

她旁邊那男人抬了抬眼鏡，笑著問她：「他們是你同學？」

邱黎明很不情願地點了點頭，好像承認一群打赤膊的男生是她同學，有多丟人似的。

我說：「不但是同學，我們以前還是同桌呢！」

「是嗎？」男人拍了拍我肩膀，但很快把手縮了回去（我的肩上滿是汗水）。他在半空甩了甩手，他說：「你叫什麼名字？」

「我叫小阿羊，」我說，「這是許逸和周純，我們都在六年級一班。」

「小阿羊，真是個奇怪的名字。」

「哪有人會起這種名字，他叫羊亭。」一直不作聲的邱黎明終於開了口。

「我就說嘛，這聽上去根本就不像個人名。」

我感覺他在罵我，但他一副打著哈哈的樣子，卻叫人不好反駁。

他說：「你們在這兒幹麼？」

許逸說：「天熱啊，我們在這裡乘涼。」

「怎麼沒去看電影？」

我說：「我們看電影得等學校組織，家裡才不讓平時去呢！」

他很勉強地對我們笑了笑。大概覺得自己堂堂政府辦副主任，跟一群小屁孩有什麼好聊的。他彎著身子問邱黎明：「要不要來一個冰淇淋？」

邱黎明不說話，望著我們三個好像很為難。

「放心，我不會跟你媽講。在這兒等我一下。」說完他去了前面的小攤那兒。

邱黎明瞪了我們一眼：「你們三個怎麼連衣服都不穿？小心我扣你們的操行分。」

許逸撇了撇嘴：「看把你神氣的，這可不是在學校！」

「不在學校怎麼了？少先隊員要隨時隨地注意自己的言行舉止。你們配得上胸前的紅領巾嗎？」

「我們當然配不上，」許逸挖苦她，「除了你，梓川一小怕沒人配得上了。」

我也幫腔道：「別說一小，整個梓川的學生都沒法和你比。」

這時她父親拿著冰淇淋走了過來，就近遞給許逸和周純一人一個，另外兩個則放在了邱黎明手上。他問我們：「聊什麼呢？聊得這麼開心。」

我說：「我們在說邱黎明優秀呢！」

「她有什麼優秀的？」

「既是班長，又是中隊長，學習成績還那麼好！這還不算優秀？我要是趕上她一半，不不不，三分之一，我媽就得燒高香了。」

邱黎明把冰淇淋塞給我：「吃東西吧你，哪兒那麼多廢話。」

他大笑了起來：「你這小朋友還挺有意思，不過我們今天還有事，下次要有機會，我們再探討好學生該是什麼樣子。」

說完，他跟邱黎明一前一後走了。邱黎明揚著頭，馬尾在腦後左右搖擺，簡直高傲得不可一世。

許逸一邊吃冰淇淋，一邊從鼻子裡哼哼：「神氣個屁！」

我說：「人家就那麼神氣、就那麼牛皮轟轟。誰叫人家是班長，還有一個做官的老爸。」

許逸說：「我就看不起她一副高高在上、誰都瞧不起的樣。」

我說：「別假清高了，有本事你把冰淇淋扔了。」

「我才不和好吃的過不去。」

冰淇淋的味道確實不錯。這種現做的冰淇淋少說要一塊錢一個，我們五毛錢的汽水沒法比。就像我們這群住在老西街的窮小子，永遠沒法和新城區乖巧伶俐的邱黎明比一樣。有些東西是與生俱來的，就算窮其所有，也無法改變。

冰淇淋很快就吃完了，我們又咕咚兩口喝完了汽水。周純木然地坐在那兒，化掉的冰淇淋流了他一手，他竟全然不知。我這才發現，他從頭到尾沒說一句話，有點心不在焉的，好像懶得參與其中。許逸悄悄地在他腦門上彈了一指，讓他終於回歸現實。

他不耐煩地推了推許逸：「你幼不幼稚？」

許逸看了看我，驚訝地說：「哦呀！小阿羊，你聽聽、你聽聽，這像誰的口氣？」

「這不是邱黎明的口頭禪嗎？」

「是哦，可是他現在居然也說出這樣的話了。」

周純並沒有理會我們，而是拿衣服小心把雙手擦乾淨，然後將瓶中的汽水一飲而盡。他站起身：「你們還要等下一場電影散場嗎？」（二）