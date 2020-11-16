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名士風流（一○）

黃錦樹

雖然已經是載入史冊的大人物，但做為名士，資歷不算很深，當然是離開森林後才被提名的。之所以被提名，並不是因為他在森林、部隊裡的業績，完全是因為他解甲返鄉後，在他家人留給他的一片小園子裡的大樹上，搭了間樹屋。那是棵不尋常的巨大龍腦香，六十米左右高，鶴立雞群，樹蔭覆蓋了大半座林子。

他第一次看到它時，它就有幾十米高了，爬不上去，只能仰望。他就常在那濃蔭裡嬉玩，撿拾紛紛墜落的翅果。也常聽到父親的朋友問說：為什麼留下那麼一棵無用的樹？幾乎沒有人會留下那樣的樹的，它一棵就占了幾十棵果樹的生存空間

「就留著吧！」父親撫著堅實樹幹拍一拍，仰著頭，似是這麼回答，「樹要長那麼大不容易，和它一起長大的親戚、朋友都被砍掉了。留著它，好像能提醒我們忽略了什麼。」他父親畢竟是個南來的讀書人，見識不凡，看來是個隱藏版名士呢！

除了它是當年原始林剩下來的，其他的都是熱帶果樹，榴槤、山竹、紅毛丹居多，也都是幾十年的老樹了。

結束軍旅生涯後，最能給他安慰的，就是家鄉那棵樹。那不只讓他想起森林裡的生活，更根本的是，他覺得家人其實是理解他的，不然不會留這麼一棵老樹給他。雖然返鄉時，父母、姊姊都已不在人世。

年紀不小了，身手還十分矯健，在兩位堅持幫忙的昔日部隊裡侍衛協助下，親自爬上高處搭建。雖然材料不過是竹子和麻繩，對一個年逾六旬的老人來說，應該還是相當吃力的。但他憑著意志力完成了，還懸了道繩梯，方便自己上上下下。（一○）

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