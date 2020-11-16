母親緊鑼密鼓為她張羅相親，卻陰差陽錯終未修成正果。有幾個男孩，她覺得還湊合，可人家推三阻四以各種理由拒絕了。其中也有幾個看上她，可是卻入不了她的眼。

日復一日，月復一月。

那年冬天，多雪而寒冷。大雪鋪天蓋地，下了一場又一場，地上的冰結了一層又一層。她在母親的安排下，每個周末都去相親。見過面的人一波又一波。春節前後的幾個月裡，密集地見了一批人，卻沒有記住幾張面孔。沒有交集、沒有故事、沒有心動的感覺，也沒有在彼此的生命裡，留下任何印記。他們就像一個個在黑板上匆匆寫下的粉筆字，未被認全，又急急擦掉，隱沒進黑暗中，成為一個又一個模糊的影子。

相親無數終無結果的潛在原因，是她心裡有個標竿，那就是他。每見一個人，她總是偷偷打量一番，前前後後、左左右右、上上下下、來來回回，然後暗暗地在心裡比較衡量、審視判斷。

另一個原因就是與母親對抗，她要證明母親看上的人都是人間次品。由此，對於相親對象非常苛刻，似乎總能從他們身上，找出缺陷與不足。經常在母親面前，狠狠把某一相親對象損上幾句。什麼歪瓜劣棗、尖嘴猴腮、彎腰弓背，什麼羅圈腿、斜眼、齙牙，要嘛口吃結巴、要嘛油嘴滑舌……說完後，看見母親失望的眼神，她的心裡便浮起一絲報復的快感。

隨後眼簾向上一挑，眼珠子在眼眶裡轉悠一圈，再往下一斜，嘴角一抿，看著母親，重重地加上一句：「你看！」

過了幾年，父親的同事介紹了一個叫高偉的男子。高偉的名字很偉大，可長得一點也不偉大。白淨瘦弱如女子，根本就不是她喜歡的類型。（四）