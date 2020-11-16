吃零食的女生開始說話，一臉的不屑：選唱歌課當然是喜歡了，這不是很明顯的嗎，還用問。

我，無語問青天了。

如果不來這個中學代課，簡直不敢相信這是真的。或者說，這個中學讓我見識了美國教育 的另一個層面。

怪不得要詬病公立學校呢！看看這些學生，就可以窺見一斑。這個中學跟高中緊鄰隔壁，為什麼高中如此正規，簡直高大上，而另一個卻令人窒息。兩種情形不可思議，又真實並存著。

幾個女生中有一個女生很特別，她坐在那裡，別人吵嚷的時候，她也只是靜靜地坐著。課程結束後，她還主動過來幫忙擦拭消毒桌椅。一問，是新移民，來自非洲。她把Cameroon這名字寫給我看，原來是非洲喀麥隆，會講法語。

她的臉膛黝黑，眼睛裡閃爍著正直和謙和。她說法語是第一語言，不會樂器，但是喜歡唱歌，也喜歡跳舞。一種似曾相識的感覺穿過，或者說，我彷彿看到了少年的我們。

3

小學也不遠，我每次跑步經過，都會好奇地看兩眼，因為學校是以小布希 太太的名字命名，倒好像蘿拉‧布希的大度淡定和得體也傳代給了學校。這一天的代課只有半天，而且是特殊教育，老師更是提前幾天就告知是半天，中午十二點就可以放學。

早晨一出門，前面兩輛校車慢悠悠晃著，才想起來小學跟高中上學時間，隔差一個多小時。到了停車場，遠遠就看到老師、家長一溜，扯著、拉著的小學生。啊，小時候的情景又回來了，原來我們也曾經這樣過來的。

高中前面根本沒有人，更別提家長，只有車。家長要不坐車裡，要不是年輕的臉坐在方向盤後面。（一三）