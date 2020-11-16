阿普航空／圖

許多年來，梓川沒有電影院 ，梓川人也不看電影。不是梓川人不愛看電影，而是電影院一度是梓川人的噩夢。

早先的電影院叫九月影院，前身是縣委大禮堂。後來大禮堂棄置不用，才改成了電影院。我記事起，那裡便一直是九月影院。關於它名字的由來，父輩們眾說紛紜，不知該聽信誰的，但一致的說法是影院在某年的九月裝修落成，並對外開放。開張的那天，鞭炮足足放了半個小時，晚上還燃放了煙花，一連數日，梓川人在熱情洋溢的氣氛中無法自拔。大概九月影院就該是這樣的宿命，在轟鳴中誕生，又在轟鳴中消亡。

那是上世紀九十年代，梓川還沒有撤縣設市，小小的縣城尚不足三平方公里。夏日吃罷夜飯，沒有納涼的好去處，不少人會選擇圍著環城路走一遭。我們住在老西街，出了老西門就是環城路。總能碰上熟人，於是大家結伴緩步而行。女人們聊些瑣碎家常，男人們討論國家大事。

我們一群孩子呢，從頭到尾瘋瘋鬧鬧，非但沒能消暑，還弄得滿身臭汗，於是乾脆脫了上衣打赤膊。大人們偶爾會制止，但他們老是心不在焉，況且我們的脊背滑溜溜如泥鰍，他們根本沒法制止。走過兩個街口，前面就是新西門。從新西門右拐進去，三、五分鐘便到了九月影院。

我們常常故意和大人們走散，這沒什麼大不了的，梓川還沒有哪個小孩會笨到走丟，找不著自己家門的地步。在外面野夠了，總會回去，大人們對我們很放心。我們一溜煙就跑進了新西街。和老西街不同，新西街不但寬敞，店鋪裡陳設的物件也新鮮別致，衣服的式樣非常時髦，就連晚上的路燈都更明亮。

但這些不是我們在意的，我們逕直來到九月影院，在霓虹燈下的電影海報前來回穿梭。那些海報雖然印刷粗糙，卻並不影響觀瞻。在凹凸不平的牆面和閃爍的燈光映襯下，甚至有點兒3D電影的效果。

我們蜂擁著跑過去，感覺自己立刻就成了游擊戰士、武林高手、齊天大聖，一旦電影裡的角色附體，我們便可以目空一切、六親不認。有時候新上映歐美影片，海報便換成了金髮碧眼的豐乳女郎。我們指著海報驚聲尖叫，誇張地笑鬧。每當這個時候，周純總會擺出一副老氣橫秋的架勢，指著女郎說教：「你應該感到羞恥！」

我和許逸也學他的口氣說：「你應該感到羞恥！」

過往的行人好奇地看著我們。我們咧開嘴巴鬨笑而散。

要是天氣實在太熱，我們又都不急於回去，便湊錢上小攤那兒一人買一瓶汽水。我們坐在台階上，小口品嘗著冰凍的北冰洋汽水。街道上依然熱氣騰騰，但我們好像真的身臨北冰洋一般，心滿意足極了。

那天晚上，我們一瓶汽水還沒喝完，電影就散場了。那個點看電影的人不多。人們稀稀落落地從影院門口出來，我們坐著沒動。周純把短袖T恤搭在肩上，兩指捏著汽水的瓶口晃來晃去，看上去無聊至極。

周純跟我們一個班，但比我們大兩歲，他留過級。他總是這樣，明明上一秒還和我們玩得正酣，突然就心事重重、興味索然了。

我回頭不經意地望了望，發現一個熟悉的小小身影。

我說：「那不是我們的班長邱黎明嗎？」

周純和許逸也扭過頭。邱黎明正和一個穿白襯衫、夾公事包的男人，從台階下來。那人大概是她父親，聽說她父親是政府辦的副主任，我不確定，之前也從未見過。我只在開家長會時，看到過她母親，那是個白皙豐腴的女人，不時地抿嘴淺笑，和藹可親，跟邱黎明簡直判若兩人。

許逸說：「原來班長也愛看電影。以前說不喜歡，看來不過是人前做做樣子。」

他這麼說是有原因的。以前學校組織我們看電影，邱黎明總藉故不去。她一個人留在教室裡，要嘛寫作業、要嘛看課本。像她那麼優秀的學生，是不可能找不到事情做的。有時我們看完電影回到班裡，她已經把教室打掃得乾乾淨淨，老師沒少表揚她。

我和許逸追逐著，不厭其煩地表演《地道戰》、《地雷戰》或《小兵張嘎》的劇情，別的同學都拍手叫好，說我們學得像，惟獨邱黎明瞪著我們說幼稚、無聊。（一）