紅吱吱和有蟲吃在重演世代錯位的國共內戰，列舉關鍵詞就知道有多無聊了：「一中」、「一邊一國」、台獨、航空母艦、東風二號、第三次世界大戰、武漢 病毒……在他們爭論那些百無聊賴的事時（阿姆斯壯七嘴八舌地發出陣陣類似午夜呻吟聲助興，她也十分痛恨那白豬總統的）；我小心翼翼地和糞郎、沃夫左挪右移地閃躲著應酬胡扯（既怕多付費，又怕沾到米田共），談到國內不久前那場令人措手不及的政變、談到天下大勢分久必合，談到鄰國那位幾年前甫過世的「治世之能臣、亂世之奸雄」，就難免提到「曹操」這兩個字。

不料，正應了俗話，「說曹操，曹操就到」，果然。名士榜上另一位大人物曹操就出現在我們面前（別以為我們違反慣例，此君和曹操均屬羊──這就符合規定了。別錯愕，我知道你們一定以為曹操屬虎或蛇，如果你們敢問Mr. Wolf，他一定會告訴你們命理學上的解釋，但要收多少錢就不知道了。你們知道嗎？毛澤東屬蛇，蔣介石和李光耀竟然都屬豬，史達林還屬兔呢！馬哈迪那傢伙還好，屬牛）。

他在我們面前出現並不奇怪，出現得讓Mr. Wolf也吃驚，就得有點真本事了。畢竟這是Mr. Wolf的產業，可是架了鐵絲網圍起來，還通了電的，鄰近的原始林裡的野豬、大象、老虎都闖不進來。

不愧是在森林裡活了數十年倖存下來的老戰士，穿得就像靠竹葉維生的竹葉蟲，衣褲上還有鮮明的竹節呢！當年，他帶領的部隊就謠傳有不可思議的預知能力、隱身能力，屢次逃脫軍方不可能的追捕，文獻記載「（他們經常）像竹節蟲那樣，消失在綠色海洋中」。（九）