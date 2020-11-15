可是細細觀看，周遭並無異樣。兩旁的房子也還是原來面貌──小而舊，毫不起眼。那幾棟長久以來一直牆面剝落的，依舊沒上新油漆，仍是塵垢斑斑，不敵歲月摧殘。而幾乎每棟房子都是窗簾緊掩，窗內世界無從窺視。

兩人走著、走著，阿青忽被一記念頭重重擊中腦門，脫口而出：「會不會有人躲在窗簾後面，往外偷看，等高紅一走近，把她給抓進去呢？」

海山不及多想，馬上駁斥：「街坊鄰里的，不可能。」

可是他雖然覺得阿青這話是白日見鬼無稽荒唐，但也不敢拍胸打包票說絕無可能。等他跟阿青走到第二路口，見三三兩兩的車輛行駛而過，自己反而疑慮起來：「難不成是有人把車子停下來，把她給綁架了？」

阿青連連點頭：「我就說嘛，壞人多的是。」

可是光天化日之下，如何綁架呢？即使歹徒膽大包天，當真把個六、七十歲的華婦給綁架了，那動機呢？

兩人丈二金剛，全矇了。覺得案情之撲朔迷離，完全超出他們的理解能力之外。這才醒悟，原來雖與高紅同一屋簷下住著，其實並不懂她。對高紅根本就是霧裡看花，近了、遠了全看不清。而這回，不再是看清與否之事，而是全然看不見她了。

所以兩人從第二路口折回家，一路無語。這時分，和風拂面，氣候清爽宜人，路邊樹木枝繁葉翠、綠蔭蓋頂，正是散步的絕佳時分，可是高紅人在哪兒呢？

人究竟在哪兒呢？（全文完）