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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

代課（一二）

凌珊

愛說話女生一見，大聲嚷道：我還沒吃飯，我要去餐廳買零食。她去了，很快又回來了，餐廳關門。她開始四處叫嚷：誰有吃的。角落裡的一個女生遞給她一包薯片。

為了安全起見，請不要分享吃的東西。我拿出代課老師的架勢。

她們是表姊妹。旁邊的女生道。

是的，愛說話女生道，她爸爸是我叔叔，我們經常分吃的。對了，你選川普還是拜登

還沒等我說話，她又開始自問自答：你肯定不會選川普。然後對著全班說：She is one of us.

我怎麼會是你們中的一個？很想回敬她一句，真得感謝有口罩了，否則驚訝和詫異偏得把她們嚇一跳。

然後她們對著那吃零食的女生道：她跟我們不一樣，我們可不能跟她在一起。說著幾個人挪動著椅子嘎啦嘎啦響著，避瘟疫一樣離開那女生。

再看那女生，吃著蘋果，四仰八叉，一邊吃、一邊說：我下午要早走，因為有牙醫預約，我的一個牙蛀蟲了。

看你的坐姿真不雅，沒有禮貌！旁邊的女生訓斥道，我可不能跟你坐一起。這西裔女生說著，也搬了東西挪到那一夥人中。

心中的吶喊像火炬。

終於熬到快下課的時候，讓她們各位介紹一下自己，為什麼來上唱歌課。剛才那西裔女生第一個舉手，說她哥哥就在附近的高中上學，自己會不會去還不知道。因為爸爸給人槍殺了，媽媽有可能搬家。至於搬到哪裡，還不知道。

你爸給人殺了，你不傷心嗎？有人問。

不應該問這樣的問題，愛說話女生插言道，不過讓她哭哭也好。就像川普是個壞蛋，川普……（一二）

川普 拜登 蘋果

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