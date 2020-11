愛說話女生一見,大聲嚷道:我還沒吃飯,我要去餐廳買零食。她去了,很快又回來了,餐廳關門。她開始四處叫嚷:誰有吃的。角落裡的一個女生遞給她一包薯片。

為了安全起見,請不要分享吃的東西。我拿出代課老師的架勢。

她們是表姊妹。旁邊的女生道。

是的,愛說話女生道,她爸爸是我叔叔,我們經常分吃的。對了,你選川普 還是拜登 ?

還沒等我說話,她又開始自問自答:你肯定不會選川普。然後對著全班說:She is one of us.

我怎麼會是你們中的一個?很想回敬她一句,真得感謝有口罩了,否則驚訝和詫異偏得把她們嚇一跳。

然後她們對著那吃零食的女生道:她跟我們不一樣,我們可不能跟她在一起。說著幾個人挪動著椅子嘎啦嘎啦響著,避瘟疫一樣離開那女生。

再看那女生,吃著蘋果 ,四仰八叉,一邊吃、一邊說:我下午要早走,因為有牙醫預約,我的一個牙蛀蟲了。

看你的坐姿真不雅,沒有禮貌!旁邊的女生訓斥道,我可不能跟你坐一起。這西裔女生說著,也搬了東西挪到那一夥人中。

心中的吶喊像火炬。

終於熬到快下課的時候,讓她們各位介紹一下自己,為什麼來上唱歌課。剛才那西裔女生第一個舉手,說她哥哥就在附近的高中上學,自己會不會去還不知道。因為爸爸給人槍殺了,媽媽有可能搬家。至於搬到哪裡,還不知道。

你爸給人殺了,你不傷心嗎?有人問。

不應該問這樣的問題,愛說話女生插言道,不過讓她哭哭也好。就像川普是個壞蛋,川普……(一二)