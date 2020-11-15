趙梅英／圖

電車往右一拐，駛進公園大道，喧鬧聲驟然間安靜下來。老舊的街道坑坑窪窪，街邊排列著一行行遮天蔽日的柳樹。垂柳依依下，散步晨練的長者、步履匆匆的中年人、挽臂而行的年輕戀人，一一從車窗閃過。她觀察到一個有趣的現象，親密牽手的多為年輕人。中老年人呢，要嘛獨行，要嘛一前一後各走各路。即使同行，也是各據一邊，互不理睬。來來往往的人流，不經意間刻出一條人間愛情的時間線路軌跡。愛情從年輕開始，經過中年，再邁進老年，走著、走著，就淡了、遠了、散了。難道愛情也有年齡歧視 ？

胡思亂想中，一對熟悉的人影出現在人行道上。定睛一看，是妹妹和高翔。妹妹穿著一條粉色碎花棉綢連衣裙，青春活潑。一雙白色的中跟涼鞋，身姿挺拔，亭亭玉立。走在旁邊的高翔則顯得矮小瘦弱，在晨風裡竟然有些東倒西歪。怎麼看都是一個路人甲！她自言自語般地嘀咕了一句。嘴角一抿，露出一絲自嘲的苦笑。

說起與高翔的關係，關乎她的一個祕密，無人知曉。他和高翔打小就是同學，從初中第三年一直到大學第二年的那些年裡，高翔如同一座豐碑一般，挺立在她的心裡。可以說高翔是她整個少女時代的偶像，他學習優異、成績突出，以全省第二名的成績被名校錄取。

同學多年，他們互動寥寥，在高翔面前，她自卑，少言寡語，一說話滿臉通紅、心跳加速，額頭、手心全是汗水。直至大學的第二年暑假，她帶著高考完的妹妹參加高中同學郊遊。

那年夏天，高翔就隔三差五地來她們家玩。最初她激動地夜夜失眠 、魂不守舍，以為高翔終於開竅了。後來才發現高翔的眼神一直追隨妹妹的身影，面對自己泰然自若，談笑風生，而與妹妹說話時則語氣結巴、神態緊張、面紅耳赤、眼睛放光。她終於明白，原來人家是對妹妹一見鍾情。

後來妹妹與高翔讀了同一所大學，不久便傳來他們戀愛的消息。她才徹底斷了對高翔的念想。

痛苦了一個暑假，開學後她便接受了他的邀約和追求。此時看著搖搖晃晃走在妹妹身邊的高翔，只不過一個非常、非常普通的人而已，她想。卻想破腦袋也不理解，當初的自己為何會如此沉迷、如此痛苦，究竟看上了高翔什麼？

她的嘴角再一次浮起自嘲的淺笑。人的感情真他媽的有意思，簡直不可理喻！她在心裡噴出一句國罵。

然後，她聽到心裡有一塊擱置很久、沉甸甸的石頭砰然落地。原來一個人看一個人、一個人愛一個人，彼時此時，心情境遇，竟然如此天差地別。

3

晚上吃飯時，母親說起要給她介紹對象一事，被她拒絕：「我的事，不用你管，我可以自己找。」

「你得了吧！自己找，看看你找的那個。什麼東西！」母親反唇相譏。

她氣哼哼地坐著，悶頭吃飯，一晚上再沒有說一句話。

接下來的日子裡，母親全盤接手她的相親大業。

晚上，從她一進家門，直到睡覺前，就聽母親在叨叨。誰誰介紹了什麼人，什麼人家、什麼學歷，身高長相、職業工資、年齡職務，資料詳盡得如同人事檔案。家裡也經常有阿姨同事、街坊大媽進進出出，對著她上下打量、品頭論足。嘴裡還念念有詞：嗯，看起來倒是挺般配的、這個肯定有戲……

工作後的第一個周末，母親為她安排了一系列的相親。周五晚上與一個人去看電影 。周六上午與一人相約在公園草坪的長椅見面。下午與另一人去逛商場。晚上又與一人再去看同一場電影。周日日程與周六完全相同。

周日晚上，等到電影散場，有些發矇的她剛一進家門，母親劈頭就問：「這個周末你已經見了七個人，覺得怎麼樣？哪個更合適？」

她發了一會兒呆，使勁想了想說：「好像不記得他們的樣子了，只記得一個人的腳二拇趾比大拇趾長。」

她的懵懂和木然使母親的火氣騰地竄了起來：「你怎麼回事，第一次見面就是要看清楚外貌長相，是不是對眼。你卻盯著人家的腳丫子看，神經病啊你！」（三）