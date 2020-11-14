聽海山吐出這倒戈話，阿青氣得直瞪眼，在心中大罵海山臨陣逃脫。正掂量著怎麼給海山來個回馬槍，高紅那裡卻已和顏悅色迭聲道：「沒事，沒事。」言下之意是生意不做就是，不礙交情。

阿青聽後簡直萬般無奈，當下只好偃旗息鼓，休戰了事。那時刻，不得不暗嘆高紅做得漂亮，有四兩撥千斤的功力，遠非她所及。

至於海山，神色自若、一派輕鬆，彷彿完全忘卻賣中餐的主意是他出的。所以主意餿了，基本上就是阿青信口開河，與他毫無干係。

再後來，阿青也想通了──生意不生意的，根本就是海山逗她玩的，害她癡人說夢、囈語連連，想想著實沒趣。

6

高紅一周未歸。一周來阿青照舊在髮廊裡給人洗髮、剪髮，海山照舊在華人 餐館廚房裡洗菜、切菜。日子看似波瀾不驚，但他們隱隱覺得，警方那裡只要一日無線索，案情便一日停滯不前。日子長了，懸案就可能變成無頭案，最終不了了之。

兩人想想極不甘心，趁周末有空，決定沿高紅散步路線再度找去。這回不開車，就散步，步伐得緩慢些，且眼觀四面、耳聞八方。

一出門往右拐，須經過十多棟房子才會走到下一個路口，然後再十多棟到另一路口。阿青記得高紅說，除非下雨天，不然她周末一定出門散步──因為散步等於鍛鍊，偷懶不得。還說，全程走下來，大約費時四十五分鐘，筋骨活動了，人亦舒爽了。

此時沿著高紅路線，海山、阿青兩人便想著，也該借用高紅的視角，環顧周遭環境，沒準能揣摩出點端倪來。（五）