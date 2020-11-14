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代課（一一）

凌珊

他的臉瘦而白皙，身上的紅格子衣服配腦袋上的黃髮讓他很色彩。看他名字像是俄國姓。問到他為什麼選唱歌課的時候，他倒是誠實，大聲道，因為他爸讓他來上這個破課的呀！全班好像早習慣了他的回答和說話態度，竟然沒有一個人笑。

他旁邊的一個西班牙裔女生，卻像小老師一樣，時不時沖他叫一聲：請你守紀律，你打擾到我們了。然後這白皙黃髮小孩兒就停一會，沒過兩秒鐘，就又開始不停講話。

上到半節課的時候，前邊狄更斯老師帶進來了一個學生，大概就是他提到的那個紀律問題生。這男生穿了一件深灰色的帶帽子運動衣，帽子加上口罩，把頭臉全部捂住，那樣子讓人一下想起英國電視喜劇Monty Python （《蒙提‧派森的飛翔馬戲團》）裡的死神。狄更斯老師把他帶到房間左邊角落，又交代再三才離開。

如果你覺得這是到了電視劇裡，下一節課才是戲劇化。

這一堂課全部女生，六個女生，一進門就來勢洶洶。學校規定，所有學生進來時，都要用桌子上的洗手液消毒。洗手？上廁所才洗手，為啥這裡要洗手？一女生嚷嚷著。

順著聲音望過去，想必這就是老師提醒過的那個調皮搗蛋生吧！前邊另一個班的老師特別來教室跟我提醒，某某愛說話、某某愛吃零食。

愛說話的人如果不停，你就跟她說，要去叫Ms. B。說著，B老師神祕地眨了一下眼睛。

現在這群女生坐下來，掃過去，全班清一色西班牙裔或者非裔，只有一個白人女生。這白女孩手裡擎著一個蘋果，正準備要大快朵頤的樣子。這大概就是那個愛吃零食的。（一一）

英國 非裔 俄國

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