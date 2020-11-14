趙梅英／圖

更令她迷戀的是他的歌聲，位列省大學生十佳歌手，素有「小劉德華」之稱。那時劉德華的〈忘情水〉風靡全國。他卻自改歌詞，專門唱給她聽：啊！你是我的愛情水，讓我此生擁有你，從此愛情沐浴成為我的水分子，一生相隨無怨無悔。她被感動得淚水漣漣。

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他們相愛了。

去年暑假，她以實習打工為由沒有回家。和他一起坐船，一路向東到上海，再北上青島玩了一趟，彼此相約來年大學一畢業就結婚。到了春節，父母和她商討畢業去向。她表示要留在南方，單位基本聯繫好了。

母親堅決不同意，說：「你妹妹將來不回來，是準備要和高翔留在北京 的。北京當然比咱們這個省會城市好。可是，你那個鬼地方，還不如咱們這地兒呢！」

她堅持，母親反對，拉鋸戰似地你來我往。後來，她一不留神說漏了嘴，這下可不得了啦！

「俗話說女攀高門，且不說他家在農村，門不當戶不對。再者你一個人留在那麼遠的地方，到時候吵了架，娘家都沒得回，誰為你作主？況且一個專科體育生，有什麼前途可言？」母親的理由鋪天蓋地，言之鑿鑿。

那天，她與母親發生了驚天動地的爭吵。母親眼見不能說服她，開學後執意從東北趕到南方，闖到他的學校把他大罵一場。母親的話極其難聽，什麼「癩蝦蟆想吃天鵝肉」、什麼「也不撒泡尿照照自己」。她看著他的臉色由紅轉白，變成鐵青，最後大步流星地離去。從此再也沒有來學校找過她，那也是他們最後一次見面。

那一天以後，他們成為了彼此的忘情水。

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一晃半年了。此刻她已畢業返回東北老家，而他應該會一直留在那座南方城市，此生估計再無交集。

對於大學期間的這段感情，從始至終帶有模糊不確定的陰影。最初她是抗拒的，繼而又是猶豫的，畢竟他就讀一所不入流的專科院校，專業也很不靠譜。用母親的話說：「最多當個初中體育老師，孩子王而已。」而且家境貧寒，他們去青島玩的旅費都是打工賺的。低就於他的心結，悄然隱匿在某一暗處，導致她不時產生一種困惑。自己對於他的感情到底是愛、是喜歡，還是為了醫治暗戀破滅的一次感情大逃離。

當母親干涉強烈反對之時，她挺身而出為他辯護，不惜與母親翻臉吵鬧，甚至想過離家出走。如果不是他在母親的羞辱裡決然離開，從此再未回頭，她或許會不顧一切地隨他而去。多年以後，她一直迷惑自己的堅持究竟是為了所謂的愛情，還是為了與母親對抗？愛情終究又是什麼，因何而愛、為何而愛，什麼才算是愛，什麼愛值得付出所有。人世間有純粹的愛情嗎，義無反顧、奮不顧身的那種？

反正她在與他的那場戀愛裡，是有過本科專科、城市鄉村、貧富懸殊的糾結，是參雜了世俗考慮的。所以儘管她相信愛情、追尋愛情，卻也一直在懷疑愛情、質問愛情。

如果沒有母親的強勢干涉，那麼此時的她應該隨他留在那座城市，或許他們會選擇北上廣去打拚，不得而知，一切都是未知數。看著母親一筷子、一筷子地為高翔夾菜，她的心裡如此想。

然而生活沒有如果，只有結果。結果就是她和他分手了。他們的關係，只有開始，沒有結尾。猶如一篇未寫完的小說 ，留下一大片空白，填滿密密麻麻的遺憾。

一頓晚飯的時間，她一邊沉浸在逝去的往日戀情裡，一邊飛快地吃著飯。她經常是這樣，一邊吃飯、一邊想心思。心思飛揚時，吃飯的速度也會飛揚。

第二天，睜開眼睛，夏日的陽光透過薄薄的竹葉圖案的窗簾照進來，猶如置身於南方光影斑駁的竹林間。室內寂靜無聲，只有窗外柳樹上的小鳥嘰嘰喳喳。

拉開窗簾，刺目的光線肆無忌憚登堂入室。簡單梳洗過後，抓起餐桌上的一根油條，邊吃邊出門去報到上班。

電車「匡噹匡噹」，晃晃悠悠。穿過熙熙攘攘的鬧市區，解放路口處麥當勞 醒目的招牌，鱗次櫛比的商店高掛不明其意、不倫不類的英文店名。（二）