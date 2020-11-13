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名士風流（七）

黃錦樹

阿Q「向下超越」（關於阿Q的「向下超越」，詳汪暉，〈阿Q的六個瞬間〉）時，不是用力摸了尼姑的頭嗎？

兩位名士爭吵的主題很無聊，就是「舔習還是舔川」，「不能看誰大粒，就舔誰啊！」這十個字每像五百號大那樣飄浮在空中。

中美貿易戰後的地緣政治，華人再度被迫選邊站。不滿於白人種族主義者介入東亞局勢者有之，老式的民族情感又被召喚出來；不滿中共擴張者有之，留台人多屬之，因同情台灣處境而常被斥為「台獨」、「美帝走狗」。

果然，「美帝走狗」四個簡體字橫空出世。人沒到，聲音先到，一位元老級的名士紅吱吱（âng-ki-ki），南大畢業的高材生（屬猴，母猴發情時屁股紅通通，吱吱為閩南語狀聲詞）從竹叢後閃身而出，看來似乎匆匆結束「超前部署」。不知道有沒有記得擦屁股，只看到他匆匆雙手擦一擦衣角。很快我們就知道答案了，難怪他和「特狼普」一見如故。一旦臭味相投，道不同亦不妨暫相為謀了。

紅吱吱是著名的文學批評家，老左首席評論家，資歷超過四十年，專擅的文類是雜文。成書數十冊，曾獲方修獎、毛澤東獎、列寧獎等。他一直堅持革命現實主義，以為文學就該反映現實、文藝理應大眾化，雜文就該是匕首、該一刀見血。

但他位列名士不是因為這類不出奇的文學活動。他不只罵人，還用那張罵人的嘴咬人、用寫文章的手揍人。因為他不常刷牙，被咬者常嚴重感染，有幾個態度囂張的現代派年輕人就因此淪為殘障人士，從此如果還想寫詩，就只能用左手。

但他之所以成為元老名士，並不是因為這些經歷，而是因為──你如果看到他，一定會覺得似曾相識deja vu，靠近一點，也一定會嚇一跳：魯迅？沒錯，幾乎一模一樣。當然，整型整出來的。（七）

台灣 種族主義 華人

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