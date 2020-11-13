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消失（四）

林弗沙

阿青一聽就來氣，非要據理力爭不可：「什麼雞毛蒜皮，給人騙了還叫雞毛蒜皮？」

海山不答腔，若有所思片刻，忽然靈機一動：「妳說，高紅手邊是不是真有點錢？要不咱們找她做點小生意？比如說，合夥租個店面，賣美式中餐？」

這主意聽來有點匪夷所思，但阿青頃刻間就在腦中勾勒出一幅美好遠景，當下端的是興奮無比，急不可待地就想找高紅說去。可她也知道，那時刻高紅該已睡了，不好打擾。她自己呢，憧憬著未來錢財滾滾而來的幸福日子，當晚心情非常暢快，一倒床上便酣睡如泥。

隔日天賜良機，讓阿青能恰如其時，向高紅提起合夥生意之事，一點不顯唐突。當時三人正看的電視劇，演的是一廚師詼諧風趣的故事，情節滑稽，十分討喜，三人捧腹大笑。

阿青藉笑聲，順勢談起開快餐店之種種好處，滔滔言語如奔流直下，雖濺得高紅滿臉滿身，卻又似話家常般並不出格。

高紅猝不及防，愣了片刻，才笑說沒錢。然後又忽然開竅似口齒伶俐起來，說做生意風險太大，沒個保障。就算有那麼點儲蓄，也是老本棺材本，萬萬動不得。末了還不忘加上一句：「都這歲數了，還折騰什麼快餐店呀，不是找罪受嗎？」

阿青從未見高紅說話如此便捷靈活，反倒吃了一驚。正思索著怎麼回答，海山那邊忽然一臉正經對高紅說：「妳別聽阿青亂吹亂彈，她是直腸子，想到什麼說什麼，主意一天十八變。當笑話聽聽可以，認真了可就慘了。」（四）

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