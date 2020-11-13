中間上課的時候，隔壁的樂隊老師就進來過一次，捲曲的鬍鬚從他戴著口罩的臉上樹叢一般露出來，還以為到了狄更斯的小說 裡。他低語了些什麼，大意是某個學生因為紀律問題，要晚來些。

哦，我點頭表示知道了。

第二節課鈴響，進來兩個男生，一高一矮、一胖一瘦。剛才那狄更斯老師也跟進來了，特別關照說高胖的學生今天是第一天來上課之類。我答應著，倒好像第一天就要特別關照似的，那瘦小的就不用管了嗎？

小胖男生很喜歡說話，比如網路接不上去，他會指著教室中央屋頂說就在這裡之類。我讓他們講講自己，為什麼選合唱課。他說自己喜歡拉小提琴，還在學校樂隊拉了好一陣，可惜琴丟了。一次學校演習，大家都跑離教室，他也跟著跑，琴就落在教室，結果回來就沒有了。賠償了琴錢，媽媽就不讓我拉了。他說。

輪到瘦小的介紹自己，會講流利的西班牙語，原來是從瓜地馬拉來上初中，家裡有兄弟姊妹一大串。跟剛才的小胖一樣，小胖家裡七個兄弟姊妹。小瘦喜歡棒球，說著從書包裡拿出一個棒球，手裡把玩著。問他為什麼選了合唱課，答曰因為沒有其他課程可選。我愣著想多問幾句，此時，下課鈴聲響起。兩個男孩衝出教室。

如果說這兩個學生令人小小的驚奇，那麼下邊的兩節課才是令人大跌眼鏡。

午飯後的這一節課是初三的，總共三個男孩、五個女生。一進門兩個男生就靠右手坐下，另一個男生則跑到最左手邊的位置坐下，女生籬笆一樣靠最後排。這左手邊的男生一進門就嚷嚷。（一○）