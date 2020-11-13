趙梅英／圖

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盛夏七月，傍晚，紫霞染紅一片天。她風塵僕僕，拎著一個大包、一個小包，走進家門。

在玄關換過拖鞋，上了兩個台階，走進門廳。

門廳正中的餐桌上，一盤糖醋排骨滋滋冒著熱氣，濃郁的香味撲鼻而來。一盤切得薄薄的涼拌藕，上面撒著碧綠的蔥花和炸得焦黃的花椒粒，色澤誘人。廚房裡傳來蔥薑嗆鍋的聲音。她吸了一口氣，肚子適時地嘰哩咕嚕叫起來

「小妹，把醃好的肉絲拿來，蒜苔切好了嗎？」母親的聲音高亢有力。

「來了、來了，好香啊！」妹妹嗲嗲地說。

「饞貓，把這盤清蒸魚端出去。」母親嗔怪的聲音裡溢滿了寵溺。

她繞過餐桌，往自己房間走去。

妹妹正好端著清蒸魚從廚房出來，第一個看見她，「姊，你回來了。」然後又提高嗓門喊了一聲：「爸、媽，我姊回來了。」

「大妞也回來了，今天大團圓。」父親的聲音從走道另一端的客廳傳來。

隨即看見高翔從客廳走出來，笑了笑，算是打過招呼。

此時母親也從廚房出來，看著她手裡的大包小袋，劈頭便問：「哪裡弄的一大堆破爛？」

「這不畢業了嗎！行李都拎回來了。」她的口氣也不友善。

「怎麼髒兮兮的，洗過了嗎？」母親皺著眉頭，吸了一下鼻子，很嫌棄的表情。

「沒有！」她嘟囔。

「真懶！明天趕緊洗了。瞧瞧你，像個二道販子。」母親又是一通埋怨。

她去盥洗間洗臉、洗手，剛進家門便生了一肚子氣。怎麼做都是不對的，永遠達不到母親的要求。越想心裡越不高興，她不高興的時候，「嘴巴噘著老高，可以吊個掛鐘，臉拉得足有二里地長。」母親總是這樣形容她生氣時的樣子。

這不，當她走出盥洗間時，嘴巴已經吊起了掛鐘，臉上亦是勢必走二里地的神態了。誰也沒理，逕自坐下來，默默地開始吃飯。

母親看了一眼埋頭苦吃的她，剛想說八輩子沒吃過飯似的。突然意識到小女兒的男朋友在場，便狠狠地瞪了她一眼，隨即夾起一大塊清蒸魚，放到高翔的碗裡，滿臉堆笑：「小高，吃魚！」

整個晚飯過程中，她一言未發，專心致志地划拉著碗裡的飯菜。從家人的聊天中，她得知高翔將繼續留校讀研究生，下午和妹妹剛到家，被母親留下來吃飯。所以今晚的飯菜比日常豐盛，有魚有肉，三葷四素，外加餛飩湯。看來，高翔與妹妹的戀情是被父母認可了的。妹妹真是上帝的寵兒，一路走來，順風順水。

由此，便想起了自己。她曾經有過一段戀情，大二那年的省春季大學生運動會中，認識了他。他就讀同城一所市屬師範專科學校，來自本省農村，省大學生男子百米賽跑紀錄的保持者。她時任所在大學學生會的外聯部長，負責與其他高校學生會的聯絡事宜。他出生於江南水鄉，卻有著北方人的健壯體格、粗獷個性，喜歡直來直去。運動會結束後，來她的學校找了她兩回，第三次見面便單刀直入地問：「我喜歡你，願意做我女朋友嗎？」

他的直截了當令她措手不及。那時她正沉迷於一場曠日持久的瘋狂暗戀中，把暗戀對象當作偶像般崇拜，癡狂而執著。「我們不合適。」她以此理由拒絕了他。

她所說的「不合適」，其實就是他的體育專業。從小受工程師父母的影響，認為學體育的人統統都是四肢發達、大腦簡單。就連她們這所全國重點大學的體育系都是全校最受歧視 的，何況一所本地專科學校。十九歲花季的她，心高氣傲，她的暗戀就讀於全國頂尖大學的電子工程系，前程無量，又怎能看上他呢？

暑假時，她卻悲哀地發現一個祕密，她的暗戀也在暗戀著別的女孩。倔強、自尊心極強的她在一夜無眠之後，決絕地為這場無始無終的暗戀畫上句號。

秋季開學後，她不再拒絕他的邀約，他們一起逛公園、看電影 、去K歌。相處久了，發現他不僅四肢發達，大腦更發達，可以說是一個絕頂聰明的人。而且感情細膩、善於觀察、能文能武，有凝聚力和號召力，做事幹練、為人豁達，頗有四海皆兄弟的氣魄。（一）