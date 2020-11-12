側躺，薄紗輕披，胸、臀、腿半露；每一本的每一頁男女主角幾乎都在瘋狂交配，動作、姿態，甚至喘氣聲都一樣，真難為那些紙了。

不知道她究竟出了多少部，也不知每部印多少本，據說都是在自家印刷廠印製的。凡是略相關的研討會她必親身參與，拖著彷彿棄屍用的硬殼行李箱，裝著滿滿題簽好的自家著作，向諸專家學者一一鞠躬致贈，自我介紹：「余，柏森森也。」

初次聽到的人都是如此反應：「，柏格森？」

還有一位女士忽如歸（典出曹植〈白馬篇〉：「捐軀赴國難，視死忽如歸」，屬馬無疑）……

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抵達不久後，「有蟲吃」正和有牛京大學文學博士學位尼姑阿姆斯壯在吵嘴（她真的滿壯的，雙臂粗大如招潮蟹。一度被喚作嫦娥，她頗嫌那過於女性化，太娘，有歧視 之嫌。尊重當事人意願，改為吳剛，她又嫌「太本土」。當然，她生肖屬兔）。她著有詩集《靠東靠西靠南不靠北》，是唯一出家人代表。

她之所以列名，不過是為著名的肉骨茶「好呷」代言；多次被拍到大啖肉骨、生蠔沙爹燒豬大口吃，就慘遭佛教團體無情的撻伐，因之聲名大噪。她的自辯之詞和火摩沙島那位橫行如蟹的橫豎法師相似，「只要心中有佛，有什麼不可以？」這口號是從女權主義技術派那裡抄來的，原版為「只要我喜歡，有什麼不可以？」所以，她也自稱是個女權主義者，強調性自主。

她當然有男友，當然不只一位，也不限種族，不限宗教、年齡。她的對象當然不只是和尚。她篤信眾生平等。畢竟對好色之徒來說，要嘗到尼姑這種特別的貨色並非易事。（六）