發跡者的往事（全文完）

彭律師說：時間會拖得長一點，但保證妳得到應得的部分。

就那樣，官司打了將近兩年。谷琪和艾片人正式離婚，她得到了八位數財產的一半。對於這樣龐大的財富，她沒有欣喜若狂，只感到十分空虛。她本就來自一個充滿愛和溫暖的富裕家庭，成長的歲月裡，從沒有感到物質的缺失。而她一直以為，她年輕時遇見的白馬王子是為了愛她而……她仍然喜歡徐訏那首詩：

我要唱最後的戀歌，像春蠶吐最後的絲，願你美麗的前途無限，而我可憐的愛情並不自私。開闊的河流難被阻塞，偉大的胸襟應容苦痛，人間並無不老的青春，天國方有不醒的美夢。秋來的樹木都應結果，多餘的花卉徒亂天時，長長的旅途布滿寂寞，黯淡的雲端 深藏燦爛的日子。願我有歌可長留此間，讚美那天賜的恩寵，使我在人間會相信奇蹟，暮色裡仍有五彩的長虹……

爸爸谷醫師曾為她的錯誤選擇，淡淡地評論說：「妳是個聰明人，卻在愛情上做了最愚蠢的選擇。為此，妳必須為自己的錯誤遭受懲罰。沒有人能替代妳。」

印謙和黎荔已經退休 許多年，過著恬淡清靜的生活。偶爾在搭火車去紐約 參加活動或回程的時候，會去火車站的上海小店吃碗餛飩和生煎包，而後再去花店買些艾薇兒搭配的花束，為小巧的客廳平添些許品味。也順便和她聊聊天，問候她的媽媽谷琪。

如今花店裡多了一個年輕人，聽說是艾薇兒的男朋友。據說他並不知道如今艾薇兒的身價已達八位數，他所愛的是艾薇兒的平實和開朗。但願這樣的傳言是真。（全文完）