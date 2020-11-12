我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

發跡者的往事（全文完）

孟絲

彭律師說：時間會拖得長一點，但保證妳得到應得的部分。

就那樣，官司打了將近兩年。谷琪和艾片人正式離婚，她得到了八位數財產的一半。對於這樣龐大的財富，她沒有欣喜若狂，只感到十分空虛。她本就來自一個充滿愛和溫暖的富裕家庭，成長的歲月裡，從沒有感到物質的缺失。而她一直以為，她年輕時遇見的白馬王子是為了愛她而……她仍然喜歡徐訏那首詩：

我要唱最後的戀歌，像春蠶吐最後的絲，願你美麗的前途無限，而我可憐的愛情並不自私。開闊的河流難被阻塞，偉大的胸襟應容苦痛，人間並無不老的青春，天國方有不醒的美夢。秋來的樹木都應結果，多餘的花卉徒亂天時，長長的旅途布滿寂寞，黯淡的雲端深藏燦爛的日子。願我有歌可長留此間，讚美那天賜的恩寵，使我在人間會相信奇蹟，暮色裡仍有五彩的長虹……

爸爸谷醫師曾為她的錯誤選擇，淡淡地評論說：「妳是個聰明人，卻在愛情上做了最愚蠢的選擇。為此，妳必須為自己的錯誤遭受懲罰。沒有人能替代妳。」

印謙和黎荔已經退休許多年，過著恬淡清靜的生活。偶爾在搭火車去紐約參加活動或回程的時候，會去火車站的上海小店吃碗餛飩和生煎包，而後再去花店買些艾薇兒搭配的花束，為小巧的客廳平添些許品味。也順便和她聊聊天，問候她的媽媽谷琪。

如今花店裡多了一個年輕人，聽說是艾薇兒的男朋友。據說他並不知道如今艾薇兒的身價已達八位數，他所愛的是艾薇兒的平實和開朗。但願這樣的傳言是真。（全文完）

紐約 雲端 退休

上一則

與煙霧賽跑的旅遊

下一則

秋天

延伸閱讀

陳宥維扔掉粉絲送的花？被轟沒有心

陳宥維扔掉粉絲送的花？被轟沒有心
有時（一八）

有時（一八）
汪峰唱3首歌賺36萬美元 唱完就走人 挨批「耍大牌」

汪峰唱3首歌賺36萬美元 唱完就走人 挨批「耍大牌」
讚嘆了粉絲…周冬雨收火鍋花籃 張雨綺收蒜頭花束

讚嘆了粉絲…周冬雨收火鍋花籃 張雨綺收蒜頭花束

熱門新聞

終生的遺憾

2020-11-09 02:00
作者母親在六十多年前的跳舞相片。

《老照片說故事》正在跳舞的母親

2020-11-08 02:08
西班牙名畫家Jose de Ribera (1591-1652)的畫作〈聖泰伊絲〉。（薛維．圖片提供）

靈與肉之間：泰伊絲的故事

2020-11-07 02:02
作者阿姨、姨父新婚不久後的合影。

《老照片說故事》親情深似海

2020-11-04 02:10
賀靜萱∕圖

冰箱

2020-11-05 02:02
作者參加兒童智力測驗節目。

《老照片說故事》小時的回憶

2020-11-09 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席