什麼人都可以當街一站,腳下擺一小烤爐,流動餐館立馬開張。

倒好像有聲音在說:別以為你們走了,就沒事了。新冠就像是在證明這句話,世界大同了,無論好壞全數分享。

這時我注意到,教室牆上的標題:Watch your thoughts, they become words……你的想法定義話語,話語定義行為,言行成為習慣,習慣成為性格,性格決定命運。

音樂肯定是言行的一種。上課時間到了。第一節課沒人,第二節課一下來了八個學生,清一色的女生,原來是合唱團的校隊成員。她們上網點過出勤率後,主動要求練歌。一個女生打開手提電腦找到要唱的歌,跟著伴奏,大家就一起唱起來。

Brave(〈勇敢〉)

你可以很出色

可以把一個詞語化成武器或者毒品

你可以流浪

或者你也許可以站出來說

沒有什麼能比話語更刺痛人心……

說出你要說的

讓詞語出籠

誠實地說我想看到你勇敢……

天真無邪──你沉默的歷史

對你會毫無益處

語言可以是任何東西但絕不能是空洞

你為什麼不告訴他們真相……

看著中學生唱這首名為《勇敢》的歌很有意思,尤其是女生。或許這也是美國 文化初衷的一種,敢想敢幹,去告訴世人真相。

小姜的中學三年,我好像投入得最少。因為前邊六年的小學,幾乎每月都去做自願者,講解畫家,講了六年。小姜畢業後也還去講,因為喜歡,可惜中學沒有這項活動,所以三年飛逝而去,都沒怎麼進校園。現在跟著這些中學生唱歌,也帶回了一些美好記憶。

●

這第一節課唱得其樂融融,接下來的課卻像掰開的茄子,一下子變了顏色。(九)