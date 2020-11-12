什麼人都可以當街一站，腳下擺一小烤爐，流動餐館立馬開張。

倒好像有聲音在說：別以為你們走了，就沒事了。新冠就像是在證明這句話，世界大同了，無論好壞全數分享。

這時我注意到，教室牆上的標題：Watch your thoughts, they become words……你的想法定義話語，話語定義行為，言行成為習慣，習慣成為性格，性格決定命運。

音樂肯定是言行的一種。上課時間到了。第一節課沒人，第二節課一下來了八個學生，清一色的女生，原來是合唱團的校隊成員。她們上網點過出勤率後，主動要求練歌。一個女生打開手提電腦找到要唱的歌，跟著伴奏，大家就一起唱起來。

Brave（〈勇敢〉）

你可以很出色

可以把一個詞語化成武器或者毒品

你可以流浪

或者你也許可以站出來說

沒有什麼能比話語更刺痛人心……

說出你要說的

讓詞語出籠

誠實地說我想看到你勇敢……

天真無邪──你沉默的歷史

對你會毫無益處

語言可以是任何東西但絕不能是空洞

你為什麼不告訴他們真相……

看著中學生唱這首名為《勇敢》的歌很有意思，尤其是女生。或許這也是美國 文化初衷的一種，敢想敢幹，去告訴世人真相。

小姜的中學三年，我好像投入得最少。因為前邊六年的小學，幾乎每月都去做自願者，講解畫家，講了六年。小姜畢業後也還去講，因為喜歡，可惜中學沒有這項活動，所以三年飛逝而去，都沒怎麼進校園。現在跟著這些中學生唱歌，也帶回了一些美好記憶。

●

這第一節課唱得其樂融融，接下來的課卻像掰開的茄子，一下子變了顏色。（九）