王幼嘉／圖

心中倒直納悶──這人著實奇怪，酷熱天搬家，莫非挑的是黃道吉日？

吉日與否先不管，阿青那天對這新房客的第一印象還是及格的。主要是看高紅汗珠涔涔、氣喘吁吁，居然還笑容可掬，便直覺這人應不難相處，一屋簷下住著，大概能相安無事。

後來當然知道，高紅只是笑容親切，其實寡言少語，跟她這話匣子一開便滔滔不絕的人相比，是木訥得過分了。當然她也不是一開始就嫌高紅呆板無趣，說實在的，那天一看房東沒給他們添一盛氣凌人的房客，她是十分慶幸的。是後來發覺這高紅光聽不說，讓她一人獨角戲唱得口乾舌焦，才開始對海山抱怨道：「木頭人一個，沒個反應，我還不如跟空氣說話呢！」

海山倒另有一說：「人家那是憨厚，難道誰都要像妳，整天吱吱喳喳？」

阿青哼了一聲，有點動氣：「那我兩天不跟你說話，看你怎麼樣，還活不？」

「說的是高紅，扯我做什麼？」

的確，這兩口子私下裡不時會拿高紅八卦 一番。比如說，奇怪高紅搬來兩年多了，好像沒見過親人或朋友來找過她？驚嘆高紅看著不像是有錢人，但手腕上戴的好像是只名表？不懂高紅在超市領的是最低工資，每月竟有餘力，寄錢資助兩非洲兒童？

先說名表。對在唐人街髮廊當美髮師的阿青來說，那表之精美，直讓她又嘆又羨。她估摸著那就是個仿冒品，毋庸置疑，可高紅輕描淡寫一句：「是卡地亞。真的。」才真把她驚著了。莫非這高紅是真人不露相？沒有親人朋友，也是因為有意隱遁不與人來往？可這也說不通──真要隱遁，應該獨居，怎會搬來與其他房客同住一屋？

至於高紅資助非洲兒童事，阿青也是無意中得知的。有天她跟高紅抱怨說外頭欺詐的人多，推銷的名堂五花八門，什麼人壽險 、健康險、汽車 險、房屋險等等，條條款款複雜如天書，其實概括就是一句話──請君入甕，專騙老人的。當然其中還有那專打慈善旗號的，時不時來個火災、地震、水患賑災什麼的，非得引人大發惻隱之心，施予援手不可。不理嘛，天地不容，理嘛，老人畢生攢下的血汗錢都不知捐到哪兒去了，謂之付諸東流，毫不為過。

然後她又舉例佐證：「像前些年全國有個捐款運動，說是救濟非洲兒童的。理想當然是崇高的，可是到底有多少救濟金真正用在飢餓兒童身上，又有多少讓假慈善機構給私吞了呢？」

一番話聽得高紅有點慌張，囁嚅半天，才支吾道：「我每個月都給兩非洲兒童寄錢，都好些年了。」

阿青詫異了：「真的？真寄錢去了？」

高紅點點頭，彷彿做錯事似，有點手足無措。

知道戳中要點了，阿青忙接著說：「哎呀，妳也太好心了，外頭的人是要提防的呀！」

見高紅未接腔，阿青又喋喋不休，說誰誰誰都給騙了，然後話鋒一轉：「知道嗎？現在還有專騙老人社會安全金的。不小心不行的。」

這下高紅臉上滿是憂色，好一陣沉默不語。可是不等阿青找話寬慰她，不知怎地，她自己反倒釋懷了，竟然一副處變不驚模樣，說道：「管它的，錢寄都寄了，人家會收到的。」

見高紅如此雲淡風輕，阿青簡直氣結。她本來興致勃勃，手執一喇叭，蓄足了氣吹得暢快，自覺吹得響徹雲霄，十分得意。哪料到高紅如此掃興，害她滋滋幾聲便洩了氣，臉面全失。那天，她覺得自己苦口婆心而高紅卻置若罔聞，便得出了個結論──人老了若不聽勸，那不僅是傻，簡直就是笨了。而高紅就是傻笨，再無二話。

5

但因為那天的話題戛然而止，阿青總覺得事情未了，始終耿耿於懷，便時不時跟海山嘮叨道：「這高紅真是一根筋，給人騙了，還幫人數鈔票。」

頭幾回海山是一耳進一耳出，全不回應，有天晚上給惹煩了，語氣就重了：「人家六、七十歲的人，吃過的鹽比你吃過的飯還多，要你這五十多的人多嘴？什麼雞毛蒜皮事，要妳操心？妳吃飽了撐的？」（三）