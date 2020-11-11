自言曾在香江某公廁巧遇布衣神相，彼鐵口直斷佢有九五至尊命格。此後他皆自稱「朕」，門下弟子皆高呼「陛下」，後宮有妃子無數，搖著尾巴等待寵幸。

更年輕時，此君曾和幾個朋友共創「六步詩社」，意在和「七步成詩」的曹植角力爭勝，要更勝曹植一步。參與的似乎都是有名士稟賦的。你想，六步內要成詩，談何容易啊！還好，文學革命後，已經不必用典、押韻之類的腳鐐手銬，「我手寫我口」就可以了。又沒有迫切的生命危機，大可以用「一二三木頭人」似的慢動作，拖到「詩」擠出來為止。

多年以後，有一位早已不寫詩、炒股票 發到流油的社員，一有機會就開玩笑說：「我到現在，還一步都沒走出去呢。」

至於九五至尊到底走了幾步，就沒人敢問了。你問他什麼，他經常是不耐煩地回你一句：朕，知道了。

另一位候選名士，九五之至交A夢氏（哆啦A夢，屬虎）喜歡熱鬧，應該也一定會來。此婦資歷甚深，但作品從沒給行內人留下任何印象。某日，北方大國某出版社刷印了本《A夢研究資料彙編》三百頁，八開本，多為交遊錄、訪談、印象記，文壇為之震驚。如果你覺得那沒什麼，花錢辦研討會請人研究自己，夠看了吧？

還有一位上屆候補的柏森森（不要錯認為法國哲學家柏格森。典出杜甫悼諸葛亮的〈蜀相〉：「丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森」，柏森森，柏樹茂密的樣子。諸葛亮生肖屬雞，所以），即便沒人通知，也會猝然與會的。她自稱是馬華出版最多長篇的女作家。有好事者認真檢視，發現每一部從內到外都差不多。封面是她自己的凍齡沙龍照，妖姣帶電。（五）