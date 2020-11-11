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發跡者的往事（一四）

孟絲

朱牧師夫婦對這對母女也很關心照顧。那天，谷琪趁禮拜完畢，決定把艾片人送來的離婚文件請牧師過目，並徵求意見。朱牧師是見多識廣的中年人，為人處事充滿活力和正義感。教會在他的帶領下，顯得朝氣勃勃，會眾越來越多。唱詩班、幼子班、查經班、青年班、成人班……禮拜天的講道分為中文組及英文組，寒暑假期間組織閉浸會，或去海邊或去山上，讓會友們在聽道之餘有交遊的機會。

朱牧師仔細研看了這份文件說：這樣吧，明天來我家，讓我們了解一下內情，並請我們教會的彭律師來共同研究對策。彭律師五十多歲，是單身女性，對於爭取女性權益的立場非常明顯。她住在新澤西李堡市附近，跨過河就是紐約市區。這天，朱牧師陪同谷琪母女，來律師事務所會見彭律師。

會談開始前，谷琪戰戰兢兢，覺得和丈夫打官司是件丟臉的事。在牧師和律師的安慰和理解支持下，谷琪終於把這些年的委屈求全娓娓道來。彭律師本是一位女權主義者，發表過不少維護女權的文章，也替不少受危害的女性顧客打過官司，爭取最大利益。

聽完谷琪的敘述，彭律師下結論說：這場官司我幾乎可以保證你贏定了。艾片人如今的財產相當龐大，我們會做最詳盡、最周全的調查。你父親當年送給你的嫁妝，曾列舉了詳細清單，很高興妳留存著，這是非常有利的證據。

其實，谷琪留著那份清單原意是當做一件紀念品，沒想到居然可以用來做為打官司的證據之一。（一四）

紐約市 新澤西

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