這樣就約好了見面，想想也沒有音樂背景啊！雖然喜歡唱歌，合唱團也算是大概知道怎麼回事。我答應的原因主要是高中代課的經歷，讓我沒有那麼擔心專業知識了。

到了合唱團的教室，自然是音樂氣息濃厚，牆上的話語也變成了另一種語言：When words fail, MUSIC speaks──言語無力的時候，音樂可以表達。想起了一個電影 ，是叫《沉靜如海》的一個德國電影。二次大戰時，德軍入侵法國，一德軍官住進法國一家庭，戰爭無情人有情，面對即將爆破的軍車，法國女子用鋼琴聲代替語言阻止了軍官出門上車。琴聲如海，波濤洶湧，軍官站住了。爆破聲轟鳴，汽車 炸成火海。

音樂是語言，就好像前邊的數學是語言，文學當然更是語言。所有的這一切都是在表達，而學校是這種表達實現的最初之地。怪不得說教育 要從兒童抓起，而人文科學某種意義上，要比科學本身更有力也在於此。鋼琴所表達的與其說是救人，不如是說在救文明、救和平。

新冠剛出現的時候，講到最多的主題之一是國內環境被破壞的情景。暑假帶小姜回國，車水馬龍如今也許是烏煙瘴氣的代名詞。汽車尾部的煙氣裡，行人如螞蟻般小心翼翼，又大義凜然地在硝煙瀰漫的馬路上穿行。站在街上過不去的時候，看著小姜那白皙的臉在煙霧氣味、喧嘩聲中，對比強烈驚心動魄的震撼。路旁餐館大盆洗著不知名的肉類，殷紅的血水「嘩啦」一聲，順馬路傾城而來。

小姜捂著鼻子快跑。臭！他叫著，那是經過燒烤攤旁邊的時候，一群人圍著一個燒烤爐，熏烤著不知名的混合物，煙氣繚繞伴著焦糊味瀰漫在夜空中。（八）