王幼嘉／圖

這麼一句話，翻來覆去說成了口頭禪。阿青聽多了，覺得似有理又似無理，便也不當一回事。此時將之轉述給經理聽，全當茶餘飯後談資，依然是不當一回事。

經理點點頭，同樣不當一回事，只顧著問：「那她這一星期都做了什麼？」阿青其實不太確定高紅除了上班外，有沒做其他事。

正遲疑著，經理已繼續發問：「有仇家嗎？」

這一來真把阿青問倒了。瞧經理儼然偵探上身，一副辦案口吻，便反問道：「她一個六、七十歲的婦人，會有什麼仇家？」

「那跟人有沒有金錢糾紛、欠債什麼的？」

「哦，這就不知道了。我們哪知道呀！」

一席話下來，依舊是雲裡霧裡不得要領。經理不由急了，決定抽絲剝繭，好歹理出點頭緒來。沉吟片刻，突發奇想──何不到高紅房間去探個究竟，也許會找到欠債字條什麼的？順藤摸瓜，說不準高紅是避債去了？

當然了，私闖別人房間是不對的，他知道。他甚至於會因此而吃上官司。但他也知道，華人並不像美國 人那樣喜歡訴訟以求賠償，且多半視上法庭為畏途，所以對一般糾紛什麼的，大抵能大事化小小事化無。高紅是不會告他的，他相信。況且事分輕重緩急，失蹤這天大的事，他如何能袖手旁觀？無論如何，私闖高紅房間，歸根究底不過就是個權宜之計，並非他知法犯法。

思忖半晌後，經理自認於理不虧，便讓阿青帶他到高紅房門口。可一到才發現房門是鎖的，不禁啞然失笑。是了，是他糊塗了，哪有人出門不鎖門的？

3

房門是高紅失蹤四天後，一警察 來開的。房間不大，警察示意經理及海山夫婦等在房外，他一人入內看看。

一瞥盡收眼底的，是房間內幾件陳舊家具：單人床、床頭櫃、衣櫃、檯燈、摺疊小桌及摺疊椅子──有點寒磣，基本上可略過不看。較醒目的其實是各角落堆滿的大小不一的紙箱，那才叫人好奇，不知紙箱內究竟裝的什麼。另外就是床頭櫃上那整整兩排藥瓶，視之令人駭然──莫非，高紅竟是個藥罐子？

警察離去前問了三人：「她常看醫生嗎？」三人都說不清楚，也都說以為她非常健康，藥物不進。

警察又問：「她平日不太用手機 嗎？」三人不解何意，未能作答。警察只好解釋道：「她把手機留在衣櫃上頭了。」然後不再多言，讓三人等警方消息，走了。

三人此時疑惑重重，不知高紅為何把手機留在房中，是忘了帶嗎？按理說，散步時為防不測，把手機帶著，是正常防範措施。高紅也應該有這常識，何至於如此糊塗？

疑惑未解，三人最後做了個總結，一致同意散步不帶手機有悖常理。經理甚至認為，解釋這種反常行徑唯有一說，就是──常理歸常理，但人一旦不明所以陷進一死胡同，基本上邏輯什麼的便全不管用。

可阿青覺得言猶未盡，又追問：「難道高紅那天腦筋真亂了？」

經理覺得這正是問題癥結所在，但又不敢確定，不免有點洩氣。離開前撂下一句給自己及海山夫婦打氣：「交給警方吧！沒準明天就平安回家了。」話聽起來不怎麼斬釘截鐵，甚至有點敷衍了事的味道，但聽進兩夫婦耳中，卻讓他們略感曙光在望，有點寬心。畢竟，警方是可相信的吧！

4

平安就是福。這句話對阿青來說，就是至理名言。所以她打心底希望，高紅能平安歸來。平日她嘴裡不說，其實老覺得高紅面相好，是個有福之人。而老話也說，福大命大，那麼高紅或許能逢凶化吉也說不定？

她想，如果要她追憶前事，初會高紅的情景倒是歷歷在目。那是個六月天，太陽毒辣，高溫下原不宜搬家，可高紅偏偏就那時候搬進屋來。她記得清楚，那天屋子的冷氣系統偏巧壞了，她坐在廚房裡吃西瓜解暑。門鈴響了，以為是房東送修理工人來，忙不迭去開門。

門外卻是一個子不高、體態豐滿、五官端正、圓臉短髮，身著休閒衣褲的中老年婦人，正在那裡指使一年輕墨西哥人，從車子裡搬下紙箱。一問，原來是新房客。於是沒多言，就請進屋來。（二）