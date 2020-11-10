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名士風流（四）

黃錦樹

他的名士作風和他對蛇的狂熱愛戀有關。他的鎮館之寶是一尾十多尺長的白子緬甸蟒，名喚「白娘子」。他還真的和牠成親，我們都受邀出席他們的婚禮，有結婚照為證的。白娘子沒事就在店裡地板上，乙乙然地爬來爬去，很少客人不為之落荒而逃。久而久之，當然無人光顧了──即便是那些屬龍、屬蛇、屬虎的。

我們這種聚會，當然也不是免費的。

談到收費，比任何人都早抵達的有蟲吃（因為「早起的鳥兒有蟲吃」，屬雞，當然）是這方面的專家，且以此名世。他自番薯國黃梨大學擄獲幾個文學獎、在著名的菜籃公主放牛吃草式的指導下，不太順利地取得博士學位後，像陸龜背著牠沉重的殼那樣，載譽歸來。在一間不大不小的私立大學混了一陣子，與他的名士上司刻背（「麟、鳳、龜、龍四靈，唯龜刻背」，依轉喻法則，屬龍、雞、馬均可，此君以擅於在他人的背上刻字──從岳飛〈滿江紅〉到老毛的〈沁園香‧雪〉──的創舉而獲選），「個性不合」而丟了飯碗。

其後靠著幫大學、會館籌辦研討會、編纂選集、為不太著名的名作家水平不太高的傑作撰寫熱情洋溢的評論，給予高到勉強可以接受的評價──高到不可思議就外行了──當然，都是收費的。價碼如何，不得而知，那是業務機密。最近據說他剛被烏炭高薪挖角到馬華文學廠，致力於量產馬華文學及其周邊產業。

他的知交九五至尊（天子之位，屬龍）據說也會出席。典出其入圍馬華文學大獎的「超文類」著作《我我我》（巫譯《Gua Gua Gua》，巴剎馬來語中，第一人稱「我」常不用標準的saya或aku，而是直接用閩南語gua）。（四）

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